Вильфанд: январь 2025 года на территории РФ занял четвертое место в ранге самых теплых

«Средняя январская температура в северном полушарии оказалась на первом месте. По нашей стране среднемесячная температура на европейской части страны также была рекордно высокая, в ранге самых теплых январей этот январь на первом месте. А если усреднить температуру по всей России, то январь 2025 находится на четвертом месте, а рекордом остается январь 2007 года», — сказал он.
Вильфанд добавил, что на азиатской части РФ в январе также отмечались высокие температуры, однако по температуре он на седьмом месте. «Но это все равно весомый результат, напомню, метеорологическая летопись ведется с 1891 года. А в Центральном федеральном округе и в Москве это был самый теплый январь за весь период инструментальных наблюдений», — подытожил Вильфанд.