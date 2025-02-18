Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Вильфанд: январь 2025 года на территории РФ занял четвертое место в ранге самых теплых

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Январь текущего года занял рекордное четвертое место в ранге самых теплых на территории России, на европейской части страны он стал самым теплым, как и на всем северном полушарии. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +7° 7 м/с 26% 759 мм рт. ст. +6°
Источник: Freepik

«Средняя январская температура в северном полушарии оказалась на первом месте. По нашей стране среднемесячная температура на европейской части страны также была рекордно высокая, в ранге самых теплых январей этот январь на первом месте. А если усреднить температуру по всей России, то январь 2025 находится на четвертом месте, а рекордом остается январь 2007 года», — сказал он.

Вильфанд добавил, что на азиатской части РФ в январе также отмечались высокие температуры, однако по температуре он на седьмом месте. «Но это все равно весомый результат, напомню, метеорологическая летопись ведется с 1891 года. А в Центральном федеральном округе и в Москве это был самый теплый январь за весь период инструментальных наблюдений», — подытожил Вильфанд.