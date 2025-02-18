Вильфанд: январь 2025 года на территории РФ занял четвертое место в ранге самых теплых

Вильфанд добавил, что на азиатской части РФ в январе также отмечались высокие температуры, однако по температуре он на седьмом месте. «Но это все равно весомый результат, напомню, метеорологическая летопись ведется с 1891 года. А в Центральном федеральном округе и в Москве это был самый теплый январь за весь период инструментальных наблюдений», — подытожил Вильфанд.