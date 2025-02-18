Меньше работы, больше плодов: Названы главные дачные тренды 2025 года

По словам парламентария, ещё одним инструментом в арсенале дачников станут современные укрывные материалы. Они не только защитят грядки от морозов, но и будут регулировать влажность и температуру почвы. В этом вопросе оптимальны геотекстиль с плотностью не менее 100 грамм на квадратный метр для мульчирования грядок и агроволокно нового поколения, например, марки СУФ-42. Они снизят количество сорняков и уменьшат потребность в поливе, создав оптимальные условия для роста растений.