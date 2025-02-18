Как выращивать рассаду перцев в домашних условиях

После обеззараживания семена необходимо замочить. По словам эксперта, это нужно сделать для ускорения прорастания, особенно если семенной материал старый или имеет плотную оболочку. Для этого заверните семена во влажную марлю или салфетку, поместите в контейнер и держите при температуре +25…+28 °C двое суток, пока они не наклюнутся. Можно добавить стимулятор роста («Эпин», «Циркон») по инструкции. Также Николай Хромов отмечает, что свежие семена от проверенных производителей не требуют дополнительной обработки. Если вы купили дражированные экземпляры (в цветной оболочке), сеять их нужно сухими — любая обработка или замачивание повредит защитный слой, и всходы не появятся. Обеззараженные и замоченные семена нужно слегка подсушить, а затем приступать к посеву.