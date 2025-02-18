Трудная сотка. Как не купить проблемный земельный участок

Как только на участок завезли первое бревно для строительства дома, то тут же появился сосед со всеми правоустанавливающими документами на этот же земельный участок. Выяснилось, что на этом же месте еще в 1990-х годах был образован земельный участок и предоставлен в собственность одному из жителей поселка, который потом продал его соседу. У соседа на руках были все землеотводные документы. Они подтверждали, что его участок был именно в том же месте, где и участок, проданный администрацией. Но так как ему было жалко денег и нужды в использовании участка он не испытывал, то просто держал на «черный день», не ставя его на кадастровый учет.