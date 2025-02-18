Народные приметы на 19 февраля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

19 февраля верующие вспоминают Святого Вукола — ученика Апостола Иоанна Богослова, любимого ученика Иисуса Христа. Вукол был первым епископом Смирнской церкви в Малой Азии.
Рассказываем, какие приметы есть на 19 февраля 2025 года, а также что можно делать, а что нельзя.
Приметы погоды 19 февраля
В день Вукола Телятника с древних времен люди могли узнать о том, какой будет погода летом, весной и в ближайшие дни.
- Морозы в этот день говорят о жарком и сухом лете.
- Золотистый цвет зари и фиолетовая окраска горизонта — к хорошей погоде.
- На деревьях шелестят сухие листья — к снегопаду.
- Чем холоднее в этот день, тем теплее будет в марте.
- Если домашние кошки и собаки ложатся на что-то теплое и мягкое и прикрывают нос лапой — скорый мороз чувствуют.
- Если мыши активно бегают по снежному покрову, значит, скоро наступит оттепель.
Что можно делать 19 февраля
На Вукола, как и накануне, в древности, особое внимание уделяли коровам, заботились о том, чтобы они благополучно отелились. Считалось, что с этого дня начинают рождаться телята. Поэтому 19 февраля принято молиться, чтобы с февральским скотом все было хорошо.
Незамужние девушки 19 февраля ходили в церковь и молились, чтобы Вукол помог им обрести семейное счастье. Считается, что если это сделать, в течение года удастся выйти замуж.
Считается, что в день Вукола нужно сварить кашу на молоке и накормить всю семью досыта с утра. Согласно приметам, тогда у всех домочадцев будет крепкое здоровье.
В день Вукола принято делать уборку в доме, а именно тщательно мыть пол, чтобы незваные гости, склоняющие супругов к разлуке и пьянству, не зачастили.
Если нежеланные гости все же побывали в доме, сразу же после их ухода начинали убираться.
Что запрещено делать 19 февраля
Если 19 февраля корова отелилась, из дома ничего не выносили, чтобы с вещами, деньгами и продуктами чужие люди не забрали достаток из семьи. То же самое в старину делали в том случае, если у женщины рождался ребенок. Все верили в эту примету и не обижались, если кто-то отказывал в помощи.
Однако даже если коровы в доме нет, лучше не давать ничего в долг, так как можно навсегда потерять благополучие.
В день Вукола не стоит ругаться с близкими, так как конфликт может затянуться. Исправить ситуацию получится не раньше Прощеного воскресенья.
Если в ночь на 19 февраля приснился сон, не стоит его никому рассказывать. Он может быть вещим или сном-подсказкой, поэтому желательно запомнить все детали. В особенности стоит обратить внимание на сновидения с умершими родственниками. Стоит запомнить, что они говорили, так как от них можно узнать важную информацию.
Считается, что сон, приснившийся на 19 февраля, сбудется на восьмой день.