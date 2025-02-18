Народные приметы на 19 февраля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Если 19 февраля корова отелилась, из дома ничего не выносили, чтобы с вещами, деньгами и продуктами чужие люди не забрали достаток из семьи. То же самое в старину делали в том случае, если у женщины рождался ребенок. Все верили в эту примету и не обижались, если кто-то отказывал в помощи.