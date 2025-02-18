Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Народные приметы на 19 февраля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Наблюдаем за домашними животными, запоминаем сны и не ругаемся в этот день. Больше примет в нашем материале.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: 0 м/с 43% 763 мм рт. ст. +2°
Источник: Правительство Хабаровского края

19 февраля верующие вспоминают Святого Вукола — ученика Апостола Иоанна Богослова, любимого ученика Иисуса Христа. Вукол был первым епископом Смирнской церкви в Малой Азии.

Рассказываем, какие приметы есть на 19 февраля 2025 года, а также что можно делать, а что нельзя.

Приметы погоды 19 февраля

В день Вукола Телятника с древних времен люди могли узнать о том, какой будет погода летом, весной и в ближайшие дни.

  • Морозы в этот день говорят о жарком и сухом лете.
  • Золотистый цвет зари и фиолетовая окраска горизонта — к хорошей погоде.
  • На деревьях шелестят сухие листья — к снегопаду.
  • Чем холоднее в этот день, тем теплее будет в марте.
  • Если домашние кошки и собаки ложатся на что-то теплое и мягкое и прикрывают нос лапой — скорый мороз чувствуют.
  • Если мыши активно бегают по снежному покрову, значит, скоро наступит оттепель.

Что можно делать 19 февраля

На Вукола, как и накануне, в древности, особое внимание уделяли коровам, заботились о том, чтобы они благополучно отелились. Считалось, что с этого дня начинают рождаться телята. Поэтому 19 февраля принято молиться, чтобы с февральским скотом все было хорошо.

Незамужние девушки 19 февраля ходили в церковь и молились, чтобы Вукол помог им обрести семейное счастье. Считается, что если это сделать, в течение года удастся выйти замуж.

Считается, что в день Вукола нужно сварить кашу на молоке и накормить всю семью досыта с утра. Согласно приметам, тогда у всех домочадцев будет крепкое здоровье.

В день Вукола принято делать уборку в доме, а именно тщательно мыть пол, чтобы незваные гости, склоняющие супругов к разлуке и пьянству, не зачастили.

Если нежеланные гости все же побывали в доме, сразу же после их ухода начинали убираться.

Что запрещено делать 19 февраля

Если 19 февраля корова отелилась, из дома ничего не выносили, чтобы с вещами, деньгами и продуктами чужие люди не забрали достаток из семьи. То же самое в старину делали в том случае, если у женщины рождался ребенок. Все верили в эту примету и не обижались, если кто-то отказывал в помощи.

Однако даже если коровы в доме нет, лучше не давать ничего в долг, так как можно навсегда потерять благополучие.

В день Вукола не стоит ругаться с близкими, так как конфликт может затянуться. Исправить ситуацию получится не раньше Прощеного воскресенья.

Если в ночь на 19 февраля приснился сон, не стоит его никому рассказывать. Он может быть вещим или сном-подсказкой, поэтому желательно запомнить все детали. В особенности стоит обратить внимание на сновидения с умершими родственниками. Стоит запомнить, что они говорили, так как от них можно узнать важную информацию.

Считается, что сон, приснившийся на 19 февраля, сбудется на восьмой день.