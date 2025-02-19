Вильфанд предупредил о значительном похолодании в шести округах России

В Южном федеральном округе, в Ростовской, Волгоградской областях также прогнозируют морозы до −20°C, поскольку похолодает на 6−9°C ниже нормы. В Калмыкии ждут до −13°C, а в Краснодарском крае и Адыгее — от −12 до −19°C. В других республиках Северного Кавказа в ближайшие дни температура будет на 6−13°C ниже нормы, поэтому минимумы будут разниться от −13 до −21°C в разных регионах, рассказал синоптик.