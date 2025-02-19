Ягод как звезд на небе: разбавляем 10 капель в воде — и поливаем клубнику

Крупные и сладкие ягоды клубники — мечта любого садовода. Однако добиться обильного и при этом раннего урожая без правильных подкормок практически невозможно. Биолог Ирина Сушилова рекомендует использовать в качестве «угощения» для клубники состав из известных каждому дачнику препаратов.
По мнению эксперта, для приготовления рабочего раствора необходимо в десяти литрах воды развести половину чайной ложки борной кислоты. Далее следует добавить марганцовку (на кончике ножа), десять капель йода и две столовые ложки нашатырного спирта.
Удобрение важно вносить под кусты клубники с интервалом в пять дней три раза подряд в мае. Культура после такой подкормки начинает активно набирать цвет и плодоносить. Количество ягод порадует даже самого опытного садовода. Дело в том, что раствор не только благоприятно скажется на завязывании плодов, но и станет отличной профилактикой против патогенных бактерий и грибков.