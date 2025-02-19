Ягод как звезд на небе: разбавляем 10 капель в воде — и поливаем клубнику

Удобрение важно вносить под кусты клубники с интервалом в пять дней три раза подряд в мае. Культура после такой подкормки начинает активно набирать цвет и плодоносить. Количество ягод порадует даже самого опытного садовода. Дело в том, что раствор не только благоприятно скажется на завязывании плодов, но и станет отличной профилактикой против патогенных бактерий и грибков.