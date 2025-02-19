Депутат назвал топ-5 дачных дел, которые нужно поспешить сделать в феврале

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Государственной думы Никита Чаплин подчеркнул, что в последний зимний месяц дачникам стоит позаботиться о покупке семян и удобрений. Он уверен, что именно этот период является идеальным временем для старта подготовки к новому садовому сезону.
Февраль — подходящий момент, чтобы привести в порядок инструменты: достать лопаты, грабли, секаторы и прочий инвентарь, удалить следы коррозии, заточить режущие части и заменить поврежденные детали. Также пора заняться планированием будущих посадок и приобрести нужные семена овощей, цветов и зелени. Не забывайте об удобрениях, средствах защиты растений и добавках для почвы.
Для тех, кто стремится собрать ранний урожай, февраль — лучшее время для высадки рассады таких теплолюбивых культур, как перец, баклажаны и помидоры, добавил Чаплин.
Кроме того, по его мнению, в этом месяце важно проверить состояние дачного дома и окружающей территории. Очищение участка от снега предотвратит затопление весной и защитит растения от выпревания. Обратите внимание на крышу, стены, окна и двери. Заделайте все трещины и щели, чтобы строение было готово к переменчивой погоде ранней весны. Расчистите дорожки, подходы к дому и пространство возле построек от снега.
Февраль играет ключевую роль в подготовке к дачному сезону. Если выполнить эти задачи вовремя, то весной вам будет легче заниматься более приятными делами — посадкой растений и отдыхом на природе, заключил глава Союза дачников Подмосковья в беседе с news.ru.