Депутат назвал топ-5 дачных дел, которые нужно поспешить сделать в феврале

Кроме того, по его мнению, в этом месяце важно проверить состояние дачного дома и окружающей территории. Очищение участка от снега предотвратит затопление весной и защитит растения от выпревания. Обратите внимание на крышу, стены, окна и двери. Заделайте все трещины и щели, чтобы строение было готово к переменчивой погоде ранней весны. Расчистите дорожки, подходы к дому и пространство возле построек от снега.