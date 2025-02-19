Посадка лука-севка весной: пошаговая инструкция для начинающих садоводов

У качественного севка не должно быть признаков прорастания, следов плесени или гнили, а также посторонних запахов, при этом допустим лишь легкий луковый аромат. Приобретать посадочный материал рекомендуется только у проверенных поставщиков или в специализированных магазинах. Не забывайте проверять маркировку сорта и срок годности, который не должен превышать 6—8 месяцев с момента сбора урожая.