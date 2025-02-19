10 самых неприхотливых комнатных растений: идеальные варианты для начинающих цветоводов

Гибискус — многолетнее растение, куст может жить более 20 лет. Он хорошо поддается обрезке и формировке, его также можно выращивать как штамбовое дерево. Цветок очень светолюбив, но от прямых лучей его лучше притенять. Гибискус — настоящий водохлеб, в период активного роста нуждается в частом обильном поливе, поэтому при желании его можно посадить в кашпо с автополивом. У растения нет выраженного периода покоя, и в течение года оно может находиться при комнатной температуре в отличие от многих других цветущих растений.