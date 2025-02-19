10 самых неприхотливых комнатных растений: идеальные варианты для начинающих цветоводов

Комнатные растения не только украшают наш интерьер, но и приносят в дом атмосферу уюта и свежести. Однако не всем хватает времени и опыта для ухода за требовательными культурами. Для занятых людей или начинающих цветоводов идеальным выбором станут неприхотливые комнатные растения, которые не требуют сложного ухода и определенных денежных затрат, но при этом радуют своим внешним видом и полезными свойствами. В этой статье мы представим 10 самых неприхотливых комнатных растений, которые легко справятся с задачей украшения дома.
5 самых неприхотливых цветущих комнатных растений
Красиво цветущие комнатные культуры способны привнести в дом яркие краски и живую атмосферу, улучшая настроение. В этом разделе мы сосредоточимся на неприхотливых растениях, которые не требуют сложного ухода. Эти растения идеально подходят как для новичков, так и для опытных цветоводов, желающих добавить немного яркости в свой интерьер без значительных усилий.
«Важно учитывать то, что цветение всегда требует питания и перепада температур. Любое цветение культур происходит при изменении условий. Если же в квартире одинаковые условия в течение всего года, то добиться цветения намного сложнее», — предупреждает Евгения Лисова, профессиональный цветовод с 20-летним опытом, создатель группы ВКонтакте «Комнатные растения с Евгенией Лисовой», автор книги «Заклинатель комнатных растений».
1. Гибискус
Фото
Основные характеристики
|Высота
|До 3 м
|Полив
|Обильный в период активного роста, умеренный в осенне-зимний период
|Температура
|+12…+25 °C
|Влажность воздуха
|Обычная, но при повышенной растет лучше
|Грунт
|Рыхлый, питательный, с влагоудерживающими компонентами
|Размножение
|Стеблевыми черенками
|Подкормки
|Проводят в период активного роста, используют подкормки для цветущих культур
Особенности ухода
Гибискус — многолетнее растение, куст может жить более 20 лет. Он хорошо поддается обрезке и формировке, его также можно выращивать как штамбовое дерево. Цветок очень светолюбив, но от прямых лучей его лучше притенять. Гибискус — настоящий водохлеб, в период активного роста нуждается в частом обильном поливе, поэтому при желании его можно посадить в кашпо с автополивом. У растения нет выраженного периода покоя, и в течение года оно может находиться при комнатной температуре в отличие от многих других цветущих растений.
«Гибискусы — очень прожорливые растения, им необходима подкормка в каждый полив, иначе их листья будут опадать или страдать хлорозом», — рассказывает Евгения Лисова.
Плюсы и минусы
Плюсы:
Нет выраженного периода покоя.
Легко поддается формировке.
Яркие крупные цветы.
Цветет в течение всего года.
Адаптивен к освещению.
Минусы:
Быстро отцветает.
Требует частого полива и внесения подкормок.
2. Орхидея фаленопсис
Фаленопсис считается одним из самых популярных и красивых видов орхидей, которые реально выращивать в домашних условиях. Эти тропические растения привлекают внимание своими изысканными цветами и разнообразием оттенков — от нежных пастельных до ярких насыщенных. Фаленопсисы отличаются не только своей красотой, но и относительной неприхотливостью в уходе, что делает их идеальными для разведения как новичкам, так и опытным цветоводам.
«Если вы никогда не выращивали фаленопсисы, начинайте с белых, лиловых и розовых сортов, они самые неприхотливые», — рекомендует Евгения Лисова.
Фото
Основные характеристики
|Высота
|С учетом цветоноса высота растения достигает 70 см
|Полив
|Если освещенность хорошая, то можно оставлять субстрат всегда слегка влажным. Если света недостаточно, то между поливами нужно просушивать грунт полностью, чтобы корни приобретали серебристый оттенок
|Температура
|+15…+25 °C
|Влажность воздуха
|Обычная
|Грунт
|Лучше использовать для культуры готовый субстрат для орхидей, состоящий из крупных натуральных компонентов, например из коры и добавок для дренажа
|Размножение
|Делением деток
|Подкормки
|В период наращивания листьев используют удобрения для декоративно-лиственных растений, а перед началом цветения — удобрения для цветущих культур
Особенности ухода
Фаленопсисы предпочитают яркий рассеянный свет, но без прямых солнечных лучей. Орхидеи — эпифитные растения, поэтому им не требуется стандартный земляной грунт. Обычно их выращивают в сосновой коре либо в специально подготовленном керамзите.
При правильном уходе в комнатных условиях орхидея может жить около 25 лет. Цветение фаленопсиса происходит обычно два раза в год — весной и осенью.
Плюсы и минусы
Плюсы:
Не требует прохладного периода покоя.
Продолжительное цветение — до двух месяцев.
Большое разнообразие оттенков цветов и листьев.
Отзывчивость на уход.
Минусы:
Требует внимательного полива и специального дренажа.
3. Гиппеаструм
Род луковичных растений семейства амариллисовых, известный своими крупными и яркими цветами. Эти растения часто выращивают в домашних условиях и в саду из-за их декоративной привлекательности и относительной простоты ухода. Гиппеаструм имеет крупные мясистые листья, которые могут достигать 60 см в длину. Листья обычно располагаются в розетке и имеют ярко-зеленый цвет. Цветы гиппеаструма очень эффектные, они могут быть различных оттенков — от белого и розового до ярко-красного и даже полосатого. Цветение происходит на высоких цветоносах, которые могут достигать 60 см в высоту и несут от двух до шести крупных цветков.
Фото
Основные характеристики
|Высота
|С учетом цветоносов — до 60 см
|Полив
|Умеренный в период активного роста. Избегайте застоя воды в горшке.
В осенне-зимний период полив сокращают, так как растение переходит в состояние покоя
|Температура
|В период активного роста — +20…+25 °C, в период покоя — +15…+18 °C
|Влажность воздуха
|Обычная
|Грунт
|Рыхлый, хорошо дренированный
|Размножение
|Семенами или дочерними луковицами
|Подкормки
|Проводят в период активного роста, используют комплексные удобрения для цветущих растений
Особенности ухода
Гиппеаструм предпочитает яркое рассеянное освещение, но без прямых солнечных лучей, поэтому лучше разместить на окнах, которые выходят на запад или восток. Период покоя у гиппеаструма обычно начинается с наступлением осени и продолжается до начала весны. В это время растение замедляет свой рост и подготавливается к следующему вегетационному сезону.
Во время периода покоя гиппеаструм требует снижения температуры содержания примерно до +15…+18 °C. Это поможет растению отдохнуть и накопить силы для будущего цветения. Также важно сократить полив, позволяя грунту просыхать. Лучше всего размещать растение в светлом, но защищенном от прямых солнечных лучей месте.
«Гиппеаструмы нужно “укладывать спать”, без периода засухи они не будут набирать бутоны. А летом их можно выставлять на улицу или посадить в открытый грунт», — советует Евгения Лисова.
Плюсы и минусы
Плюсы:
Большое разнообразие расцветок.
Крупные яркие цветы, долгое цветение.
Нетребователен к уходу.
Минусы:
У культуры существует выраженный период покоя.
Чувствителен к заливу и перепаду температур.
4. Пеларгония
Пеларгония, также известная как герань, — род цветковых растений семейства гераниевых. Эти многолетние растения популярны среди садоводов и цветоводов благодаря своим ярким цветам и разнообразию форм. С правильным уходом пеларгония будет радовать вас своим ярким цветением на протяжении всего сезона.
Фото
Основные характеристики
|Высота
|До 30—40 см
|Полив
|Обильный, особенно в период активного роста. Но следует избегать переувлажнения
|Температура
|+12…+25 °C
|Влажность воздуха
|Обычная
|Грунт
|Рыхлый грунт с влагоудерживающими компонентами
|Размножение
|Черенками и семенами
|Подкормки
|Проводят в период активного роста, используют универсальные удобрения для цветущих культур
Особенности ухода
Несмотря на общую неприхотливость, это растение любит яркое освещение, в том числе прямые солнечные лучи. Хорошо подойдет для южных подоконников и открытых террас и балконов. Регулярно обрезайте растение, чтобы сформировать пышный куст и обильное цветение. Также рекомендуется аккуратно обрезать растение после цветения, чтобы стимулировать рост новых побегов.
«Пеларгонии перешли в разряд уличных растений, поэтому можно смело использовать их в уличном озеленении. На зиму растения следует занести в дом, обрезать листья и хранить на холодном подоконнике», — рекомендует Евгения Лисова.
Плюсы и минусы
Плюсы:
Длительное цветение — в течение всего сезона.
Большое разнообразие форм и расцветок.
Лечебные свойства.
Высокая адаптивность к различным условиям.
Некоторые виды герани обладают выраженным ароматом.
Минусы:
Культура нуждается в аккуратной обрезке.
Нужно обязательно следить за поливом.
5. Шлюмбергера (зигокактус, декабрист)
Шлюмбергера, также известная как рождественская кактус или декабрист, — род суккулентных растений семейства кактусовых. Растение завезено в Европу из тропических лесов Южной Америки. Отличается своей необычной формой и яркими цветами. Шлюмбергеры популярны среди цветоводов благодаря своей декоративности и способности цвести в зимний период, что делает их особенно привлекательными в праздники.
«Сейчас существует большая селекция шлюмбергер, более тысячи сортов. Теперь это не просто “бабушкин цветок”, и некоторые экземпляры этой тропической культуры могут стоить довольно дорого», — рассказывает эксперт.
Фото
Основные характеристики
|Высота
|До 30—45 см
|Полив
|Обильный в период активного роста и цветения, но грунт между поливами должен почти полностью просыхать. Рекомендуем создать прохладную зимовку с температурой +12…+15 °C в период покоя (февраль — март) и значительно сократить полив на это время)
|Температура
|Для образования бутонов температура должна составлять +12…+23 °C
|Влажность воздуха
|Обычная
|Грунт
|Питательный, хорошо дренированный, желательно с крупными компонентами
|Размножение
|Стеблевыми черенками. Лучше использовать верхние секции растения
|Подкормки
|В период цветения используют универсальное удобрение для цветущих культур
Особенности ухода
Чтобы декабрист порадовал пышным цветением, ему обязательно нужен период покоя, в который будет снижена температура и сокращен полив. Шлюмбергере требуется яркий рассеянный свет, но без прямых солнечных лучей. Для расположения растения отлично подойдут окна, которые выходят на восток или запад.
Плюсы и минусы
Плюсы:
Цветение культуры в зимний период.
Неприхотливость в уходе.
Высокая устойчивость к вредителям.
Легкое размножение.
Большое разнообразие расцветок соцветий.
Минусы:
Культура очень чувствительна к переувлажнению грунта.
Растение требовательно к температурным условиям.
5 самых неприхотливых декоративно-лиственных комнатных растений
В этом разделе мы рассмотрим пять неприхотливых декоративно-лиственных растений, которые станут отличным выбором для тех, кто хочет наслаждаться ярко-зелеными оазисами в своем доме или офисе без значительных затрат времени на уход. Эти растения отличаются высокой адаптивностью к условиям содержания. Все растения, перечисленные ниже, многолетние и при правильном уходе могут радовать не одно десятилетие.
1. Хамедорея элеганс
Пожалуй, самая неприхотливая и теневыносливая пальма. Хамедорея медленно растет и долго сохраняет компактные размеры, что делает ее прекрасным растением для озеленения подоконников и рабочих столов.
Фото
Основные характеристики
|Высота
|До 1,5—2 м
|Полив
|Умеренный, желательно после просыхания грунта на половину высоты горшка
|Температура
|+15…+25 °C
|Влажность воздуха
|Обычная, но при повышенной хамедорея будет расти лучше
|Грунт
|Рыхлый, хорошо дренированный
|Размножение
|Семенами
|Подкормки
|Проводят в период активного роста, используют специальные удобрения для пальм или для декоративно-лиственных растений
Особенности ухода
Хамедореи отлично себя чувствуют при ярком рассеянном освещении, но также замечательно выдерживают полутень. Только в этом случае нужно быть более аккуратными с поливом и давать грунту просыхать сильнее. Они, как и любые пальмы, не любят манипуляций с корнями, поэтому при пересадке не следует разбивать корневой ком.
Плюсы и минусы
Плюсы:
Теневыносливость и неприхотливость.
Эстетичный внешний вид.
Минусы:
Достаточно медленный рост культуры.
Хамедорея подвержена нападению различных насекомых-вредителей.
Культура чувствительна к переувлажнению грунта.
Хамедорея не выносит манипуляций с корнями.
2. Асплениум нидус «Криспи Вейв»
Асплениум — это род папоротников, который включает множество видов, известных своей эффектной декоративностью и неприхотливостью в уходе. Эти удивительные растения часто используются в интерьере благодаря своим красивым и изящным листьям.
Фото
Основные характеристики
|Высота
|При комнатном выращивании высота достигает 60 см
|Полив
|Умеренный, между поливами грунт должен просыхать на половину высоты горшка
|Температура
|+15…+22 °C
|Влажность воздуха
|Обычная, но при повышенной будет лучше расти
|Грунт
|Рыхлый и питательный, с добавлением сухого сфагнового мха, сосновой коры, биогумуса
|Размножение
|Спорами, делением растения
|Подкормки
|Проводят в период активного роста. Советуем использовать удобрения для папоротников или декоративно-лиственных растений
Особенности ухода
Интересное отличие от других папоротников заключается в следующем: асплениумы не сушат ваий при пониженной влажности воздуха и могут перенести кратковременное пересушивание грунта. Он любит тень и не выносит прямых солнечных лучей, поэтому хорошо подойдет для озеленения северных подоконников. Будьте осторожны при поливе и старайтесь не попадать водой в розетку, это может вызвать загнивание молодых ваий. Лучший способ полива асплениума — в поддон.
«Не стоит трогать руками середину розетки и молодые вайи, это может привести к их повреждению», — настоятельно рекомендует Евгения Лисова.
Плюсы и минусы
Плюсы:
Асплениум неприхотлив и теневынослив.
Необычный внешний вид культуры, высокая декоративность.
Минусы:
Медленный рост растения.
Асплениум чувствителен к переувлажнению.
3. Платицериум бифуркатум
Платицериум бифуркатум — еще один неприхотливый папоротник, который относится к семейству многоножковых. Имеет листья двух типов: стерильные в основании растения и спороносные, отходящие вверх.
Фото
Основные характеристики
|Высота
|Длина ваий составляет около 60—80 см
|Полив
|Умеренный, после просушки грунта
|Температура
|+15…+22 °C
|Влажность воздуха
|Обычная или повышенная
|Грунт
|Рыхлый и питательный, с добавлением сухого сфагнового мха, сосновой коры, биогумуса
|Размножение
|Спорами, делением растения
|Подкормки
|Проводят в период активного роста. Советуем использовать удобрения для папоротников или декоративно-лиственных растений
Особенности ухода
Платицериум бифуркатум крайне неприхотлив и теневынослив, не подвержен нападению злостных насекомых-вредителей. Единственный нюанс в уходе — грамотный полив без переувлажнения грунта. Часто платицериум бифуркатум пытаются выращивать на спиле дерева, но это довольно трудоемко, поэтому рекомендуем обычное выращивание в емкости. Горшок лучше подобрать широкий, например в форме плошки.
Плюсы и минусы
Плюсы:
Теневыносливость и неприхотливость.
Уникальный внешний вид культуры.
Высокая устойчивость к вредителям.
Вайи культуры не портятся от сухости воздуха в помещении.
Минусы:
Платицериум бифуркатум подвержен загниванию корней при заливах.
Медленный рост культуры.
4. Эпипремнум «Ауреум»
Это самая популярная лиана семейства ароидных. Самые неприхотливые сорта эпипремнума — это «Золотистый», или «Ауреум», «Марбл Квин» и «Неон». При большом количестве света расцветка листьев становится ярче, а при недостатке — более зеленой. Выращивать эпипремнумы можно разными способами: как ампельное растение, на опоре как лиану или же закручивать стволы в горшок, чтобы получился пышный куст.
Фото
Основные характеристики
|Высота
|Длина стеблей — более 2 м
|Полив
|Умеренный, после просушки грунта
|Температура
|+12…+22 °C
|Влажность воздуха
|Обычная
|Грунт
|Рыхлый, хорошо дренированный
|Размножение
|Стеблевыми черенками
|Подкормки
|Проводят в период активного роста. Подкармливать лучше удобрением для декоративно-лиственных
Особенности ухода
Эпипремнумы достаточно легки в уходе, могут выдерживать периодическое пересыхание грунта, а также хорошо переносят недостаток света. Главное правило — не заливать корневую систему, так как она имеет компактные размеры. По этой же причине не выбирайте для растения горшки на вырост, увеличивайте размер горшка при пересадке не более чем на 20%.
Плюсы и минусы
Плюсы:
Неприхотливость и теневыносливость культуры.
Быстрый рост лианы.
Легко черенковать и размножать растение.
Эпипремнум «Ауреум» имеет высокую устойчивость к насекомым-вредителям.
Минусы:
Быстрое загнивание корней при переувлажнении.
Необходимость в обрезке.
5. Шеффлера «Амате»
Шеффлера «Амате» — вечнозеленое тропическое растение, разновидность шеффлеры. У нее огромные глянцевые зеленые листья.
Фото
Основные характеристики
|Высота
|До 2—3 м
|Полив
|Умеренный, по мере просыхания грунта
|Температура
|+14…+25 °C
|Влажность воздуха
|Культура очень нетребовательна к этому фактору. При более высокой влажности шеффлера будет расти быстрее
|Грунт
|Рыхлый, хорошо дренированный, с большим количеством разрыхлителей
|Размножение
|Черенками
|Подкормки
|Проводят в период активного роста, используют удобрения для декоративно-лиственных растений
Особенности ухода
Шеффлера «Амате» гораздо неприхотливее других разновидностей шеффлеры, в частности древовидной. Вечнозеленая культура крайне теневынослива и более терпелива к ошибкам ухода. Главное правило: если освещение слабое, то полив должен быть только после полного просыхания грунта, а если освещение яркое рассеянное, то достаточно просушивать грунт наполовину.
Плюсы и минусы
Плюсы:
Крупное и эффектное растение.
Теневыносливое.
Шеффлера «Амате» устойчива к атакам насекомых-вредителей.
Минусы:
Культура может быть подвержена загниванию корней.
Медленный рост.
Как выбрать неприхотливое растение под свои потребности
Выбор неприхотливого комнатного растения может быть правильным решением для тех, кто хочет добавить зелени в свой дом, но не располагает достаточным количеством времени или опыта. В этом разделе мы подробно рассмотрим основные факторы, которые помогут вам определиться с выбором наиболее подходящего растения в зависимости от ваших потребностей, условий проживания и уровня готовности ухаживать за «зеленым другом».
1. Частота полива
Если у вас немного времени на уход, то выбирайте растения суккулентного типа — с толстыми плотными листьями и стволами. Им требуется редкий полив, и они отлично выдерживают пересушивание почвы.
2. Потребность в солнечном свете
Если окна выходят на солнечную сторону (юг, восток) и нет препятствий за окном в виде соседнего дома или балкона, выбирайте устойчивые к прямым лучам растения, например кодиеумы, нолину, некоторые сорта фикусов. Если окна выходят на север, или проникновению света мешает препятствие за окном, или же вы хотите озеленить отдаленное от окна место, выбирайте теневыносливые растения, которые способны долгое время выдерживать недостаток освещенности, например хамедореи, спатифиллумы и некоторые виды филодендронов.
3. Чувствительность к температуре
Растениям с выраженным периодом покоя обычно требуется понижение температуры в этот период, чтобы восстановиться и заложить цветочные почки. К такому типу относятся многие цветущие и субтропические растения. Тропические же (чаще декоративно-лиственные) не имеют выраженного периода покоя, и им требуется равномерная температура в течение всего года.
Главное о самых неприхотливых растениях для квартиры
Существует множество эффектных растений, которые идеально подходят для занятых людей или тех, кто не хочет тратить много времени на уход. Основные рекомендации и важные факты при выборе таких растений включают следующее:
1. Подбирайте растения, исходя из микроклимата вашего дома (уровень освещенности, возможность устроить прохладную зимовку) и количества вашего личного времени на уход.
2. Тропические декоративно-лиственные растения гораздо проще в уходе, чем цветущие и субтропические.
3. Растения с темно-зелеными листьями более выносливы, чем пестролистные.
4. Будьте внимательны с поливом: чем больше освещенность и температура, тем более частый требуется полив, и наоборот.
5. Чтобы было проще ухаживать за растениями, используйте для посадки рыхлый многокомпонентный субстрат, а также горшки с дренажными отверстиями. Это позволит грунту быстрее просыхать и снизит вероятность переувлажнения растений.
Эксперт: Евгения Лисова, профессиональный цветовод с 20-летним опытом, создатель группы ВКонтакте «Комнатные растения с Евгенией Лисовой», автор книги «Заклинатель комнатных растений»