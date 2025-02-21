Народные приметы на 22 февраля 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

Христиане знали дату как День памяти преподобного Панкратия Печерского, который в XIII веке жил затворником в пещерах. Кроме того, 22 февраля, которое также в народе именовали на Руси как Лаптев день, считали правильным плести обувь из древесного лыка, осматривать хозяйство, выискивая вещи, которым требовалась починка, и пересчитывать зерновые запасы.
Приметы погоды 22 февраля
Погрузимся в суеверия на Руси с народных примет на 22 февраля в 2025 году о погоде.
- Считалось, что если в этот день на улице стоял мороз, значит, март придет теплый.
- Жуткая стужа сулила в дальнейшем отсутствие снегопадов.
- По степени темноты ночи определялась быстрота прихода весны.
- Оттепель предвещала наступление зябкого марта.
- Согнутые под массой снега ветки деревьев указывали на урожайный год.
- Багряный закат говорил о приближении метели.
- Беспокойство животных сообщало о скорой непогоде.
Что нужно делать 22 февраля
Этот день на Руси люди проводили в генеральных уборках — старались так призвать в дом благополучие. Также предполагалось, что, если 22 февраля заняться здоровьем, впоследствии от болезней избавиться будет несложно.
Кроме того, народ вешал сплетенную в течение дня пару лаптей возле входной двери. Считалось, что такого оберега испугалась бы даже самая непугливая темная сила.
Что запрещено делать 22 февраля
В этот день не рекомендовалось обсыпать женщин комплиментами, чтобы не забрать их красоту, и хвалить детей за правильное поведение, чтобы не добиться обратного эффекта. Дабы не остаться без денег, запрещалось поднимать чужие монеты с земли и мусорить на общих улицах.
Также предполагалось, что незакрытая книга 22 февраля сулила потерю в памяти прочитанного. А дети до семи лет, оставленные в комнате наедине с собой, были подвержены встрече со злыми духами, так и жаждущими хоть кого-нибудь напугать.