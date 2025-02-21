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Народные приметы на 22 февраля 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

В старину на Руси люди беспрекословно доверяли советам из примет. Говорилось не мыться, чтобы не призвать беду, — не мылись. Говорилось попрыгать трижды на одной ноге, чтобы притянуть счастье, — прыгали. Львиная доля поверий в рассказах поколений друг другу докочевала до нас сегодняшних. Знакомимся с миром примет на 22 февраля.

Екатерина Нагель
Автор Погода Mail
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Источник: Unsplash / CC0

Христиане знали дату как День памяти преподобного Панкратия Печерского, который в XIII веке жил затворником в пещерах. Кроме того, 22 февраля, которое также в народе именовали на Руси как Лаптев день, считали правильным плести обувь из древесного лыка, осматривать хозяйство, выискивая вещи, которым требовалась починка, и пересчитывать зерновые запасы.

Приметы погоды 22 февраля

Погрузимся в суеверия на Руси с народных примет на 22 февраля в 2025 году о погоде.

  • Считалось, что если в этот день на улице стоял мороз, значит, март придет теплый.
  • Жуткая стужа сулила в дальнейшем отсутствие снегопадов.
  • По степени темноты ночи определялась быстрота прихода весны.
  • Оттепель предвещала наступление зябкого марта.
  • Согнутые под массой снега ветки деревьев указывали на урожайный год.
  • Багряный закат говорил о приближении метели.
  • Беспокойство животных сообщало о скорой непогоде.

Что нужно делать 22 февраля

Этот день на Руси люди проводили в генеральных уборках — старались так призвать в дом благополучие. Также предполагалось, что, если 22 февраля заняться здоровьем, впоследствии от болезней избавиться будет несложно.

Кроме того, народ вешал сплетенную в течение дня пару лаптей возле входной двери. Считалось, что такого оберега испугалась бы даже самая непугливая темная сила.

Что запрещено делать 22 февраля

В этот день не рекомендовалось обсыпать женщин комплиментами, чтобы не забрать их красоту, и хвалить детей за правильное поведение, чтобы не добиться обратного эффекта. Дабы не остаться без денег, запрещалось поднимать чужие монеты с земли и мусорить на общих улицах.

Также предполагалось, что незакрытая книга 22 февраля сулила потерю в памяти прочитанного. А дети до семи лет, оставленные в комнате наедине с собой, были подвержены встрече со злыми духами, так и жаждущими хоть кого-нибудь напугать.