Народные приметы на 22 февраля 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

В старину на Руси люди беспрекословно доверяли советам из примет. Говорилось не мыться, чтобы не призвать беду, — не мылись. Говорилось попрыгать трижды на одной ноге, чтобы притянуть счастье, — прыгали. Львиная доля поверий в рассказах поколений друг другу докочевала до нас сегодняшних. Знакомимся с миром примет на 22 февраля.