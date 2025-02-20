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Синоптики спрогнозировали облачность и гололедицу в Москве 20 февраля

Облачно с прояснениями, по области местами небольшой снег, местами гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 20 февраля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: -7° 2 м/с 93% 764 мм рт. ст. +2°
Источник: Агентство «Москва»

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от −5 до −7 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −13.

В Московской области днем синоптики обещают от −4 до −9 градусов, а ночью температура может упасть до −16.

Ожидается северный и северо-западный ветер со скоростью 3−8 м/с.

Атмосферное давление составит 759−763 мм ртутного столба.

Накануне метеоролог Евгений Тишковец сообщил, что март в Москве будет на три-пять градусов теплее климатической нормы и метеорологическая весна произойдет не как положено, 21 марта, а на две-три недели раньше срока.