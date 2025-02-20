В Красноярске продлили режим «черного неба»

«По данным Среднесибирского УГМС, в Красноярске до 00.00 (20.00 мск) 22 февраля сохраняются НМУ (неблагоприятные метеоусловия — ред.) первой степени опасности. Предприятиям необходимо продолжать выполнение мероприятий по снижению выбросов», — написала она.
«Черное небо» периодически объявляют в городах Красноярского края и соседних регионах Сибири. Это наименование режима неблагоприятных метеоусловий, который вводится при возникновении метеорологических условий, сочетания ряда факторов, когда затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере.
.
Специалисты Роспотребнадзора в дни режима НМУ советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу.