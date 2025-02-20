В Красноярске продлили режим «черного неба»

КРАСНОЯРСК, 20 фев — РИА Новости. Режим «черного неба» продлили еще на двое суток, с 20 по 22 февраля, в Красноярске, сообщила заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк в своем Telegram-канале.