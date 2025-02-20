Томский геолог рассказал о климатической катастрофе и будущем планеты

Геолог напомнил, что плато Путорана и некоторые месторождения полезных ископаемых появились после извержений магмы Сибирского суперплюма. При этом в результате катастрофы погибли 80% живых организмов на планете. Следы суперплюма можно обнаружить и сегодня, в том числе и в Томске. Среди них — застывшая магма в Лагерном саду.