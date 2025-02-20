Томский геолог рассказал о климатической катастрофе и будущем планеты

Декан геолого-географического факультета Томского государственного университета Платон Тишин рассказал о масштабной катастрофе, произошедшей 250 млн лет назад на территории Сибири, и том, какое будущее ждет планету. По мнению эксперта, уже через 150 тыс. лет на Земле могут сформироваться непригодные для жизни человека условия. Подробностями он поделился с «Московским комсомольцем — Томск».
Геолог напомнил, что плато Путорана и некоторые месторождения полезных ископаемых появились после извержений магмы Сибирского суперплюма. При этом в результате катастрофы погибли 80% живых организмов на планете. Следы суперплюма можно обнаружить и сегодня, в том числе и в Томске. Среди них — застывшая магма в Лагерном саду.
Подобные извержения происходят с выбросами большого количества пепла, а также токсичных газов, что приводит к изменениям климата. Сперва температура на Земле повышается из-за парникового эффекта, позже наступает ледниковый период. При этом извержения суперплюмов — нечто естественное для Земли, такие явления происходят приблизительно каждые 30 млн лет.
«Чтобы выжить, человечеству придется искать пути адаптации, создавать искусственные убежища или осваивать другие планеты, такие как Марс», — рассказывают в «Московском комсомольце — Томск».
Профессор климатологии Женевского университета Маркус Штоффель считает, что вероятность масштабного извержения в XXI веке равна 1 к 6. По мнению климатолога, оно случится в сильно изменившемся мире и приведет к «климатическому хаосу», так как у людей нет никакого плана по противостоянию стихии.
Согласно одному из прогнозов, человечеству осталось примерно лет 10, чтобы предотвратить масштабную катастрофу. В подобном предостережении усомнился политолог и эколог Вацлав Смил.
Он считает, что человечество переживет 2030-е, неожиданные события неизбежны, но люди справятся со сложностями. На его взгляд, история человечества — это история многочисленных адаптаций к новым условиям.
«Сторонникам теории катастроф всегда трудно представить, что человеческая изобретательность поможет удовлетворить будущие потребности в еде, энергии и материалах, но в течение трех последних поколений мы успешно справлялись с этой задачей», — отметил Смил.