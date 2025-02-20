Воздушные как суфле: на Куршской косе образовались редкие ветровые снежки (фото)

На Куршской косе образовались ветровые снежки. Об этом сообщает телеграм-канал нацпарка в среду, 19 февраля.
Шарики на морском побережье — редкое явление, потому что для их образования должны совпасть сразу три погодных условия: температура воздуха выше нуля градусов, пушистый снег и ровный ветер без переменных направлений.
«Они очень нежные, воздушные как суфле и разрушаются от прикосновения. Гораздо чаще на косе можно увидеть ветровые шарики из трав и корней. Потому что это по сравнению со снегом очень прочный материал», — уточнили в нацпарке.
Снежки, сделанные природой, видели на побережье Балтики и читатели «Клопс». На ровной поверхности они получились маленькими, мягкими и пушистыми.