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Воздушные как суфле: на Куршской косе образовались редкие ветровые снежки (фото)

Для образования шариков нужно сразу три погодных условия.

Сейчас в Ричмонде: -6° 4 м/с 79% 761 мм рт. ст. -1°
Источник: Куршская коса

На Куршской косе образовались ветровые снежки. Об этом сообщает телеграм-канал нацпарка в среду, 19 февраля.

Шарики на морском побережье — редкое явление, потому что для их образования должны совпасть сразу три погодных условия: температура воздуха выше нуля градусов, пушистый снег и ровный ветер без переменных направлений.

«Они очень нежные, воздушные как суфле и разрушаются от прикосновения. Гораздо чаще на косе можно увидеть ветровые шарики из трав и корней. Потому что это по сравнению со снегом очень прочный материал», — уточнили в нацпарке.

Снежки, сделанные природой, видели на побережье Балтики и читатели «Клопс». На ровной поверхности они получились маленькими, мягкими и пушистыми.