Азовское море покрылось льдом

Ранее мы сообщали, что в горах Сочи выпало больше трех метров снега. Отдыхающие делятся в соцсетях фотографиями и видео высоких сугробов. На высоте более 2300 метров выпало 310 сантиметров снега. В настоящее время видимость составляет 20 км.