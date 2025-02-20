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Азовское море покрылось льдом

Кадры замерзшего моря начали распространяться в соцсетях.

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При первых же низких температурах вода в Азовском море начала замерзать. Это произошло из-за небольшой глубины. На юге толщина льда обычно составляет 12−14 сантиметров.

Несмотря на визуально тонкий лед, по замерзшему морю гуляют люди.

Признаком опасного льда является темный цвет и треск.

Ранее мы сообщали, что в горах Сочи выпало больше трех метров снега. Отдыхающие делятся в соцсетях фотографиями и видео высоких сугробов. На высоте более 2300 метров выпало 310 сантиметров снега. В настоящее время видимость составляет 20 км.