В горах Дагестана закрыли несколько дорог из-за сильного снегопада

Уточняется, что автодорога закрыта на участках в Цунтинском районе и в районе Бежтинского участка. Кроме того, закрыта автодорога Тлярата — Камилух в Тляратинском районе. Также затруднено движение автомобилей на дорогах Гунибское шоссе — Вантляшевский перевал и Агвали — Шаури — Кидеро в границах Цунтинского района.