В горах Дагестана закрыли несколько дорог из-за сильного снегопада

МАХАЧКАЛА, 20 февраля. /ТАСС/. Сильный снегопад привел к закрытию нескольких автомобильных дорог в горах Дагестана. Из-за непогоды на некоторых участках автомобильное движение затруднено или полностью перекрыто, сообщается в Telegram-канале управления автомобильных дорог региона (Дагавтодор).
«Автомобильная дорога республиканского значения Тлядал — Бежта — Кидеро (Генухский перевал) временно закрыта. В целях обеспечения техники безопасности при производстве работ, в связи с лавиноопасностью и нулевой видимостью, сопровождающимися снежной метелью и обильным снегопадом, работы по расчистке отложены до наступления благоприятных погодных условий», — говорится в сообщении.
Уточняется, что автодорога закрыта на участках в Цунтинском районе и в районе Бежтинского участка. Кроме того, закрыта автодорога Тлярата — Камилух в Тляратинском районе. Также затруднено движение автомобилей на дорогах Гунибское шоссе — Вантляшевский перевал и Агвали — Шаури — Кидеро в границах Цунтинского района.
Ранее спасатели предупреждали о сильном снеге по районам региона и лавиноопасности в горах в ближайшие дни.