Народные приметы на 23 февраля 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

В этот день не рекомендовалось употреблять в пищу рыбу и морепродукты, чтобы не навредить здоровью, и совершать дорогие покупки, чтобы впоследствии не оказаться в безденежье. Также не советовалось проводить 23 февраля наедине с собой, чтобы потом не оказаться один на один с невзгодами.