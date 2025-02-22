Народные приметы на 23 февраля 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

Христиане в этот день почитали память великого подвижника, святого Прохора Весновея, который в голодные времена готовил хлеб и раздавал нуждающимся, а сам на строгом воздержании питался лебедой. Также 23 февраля чтили священномученика Харлампия, которого считали защитником от неожиданной смерти и покровителем чиновников.
Приметы погоды 23 февраля
Окунемся в суеверия на Руси с народных примет на 23 февраля в 2025 году о погоде.
- Считалось, что, если в этот день под снегом не будет видно крыш, год окажется урожайным.
- Круторогость луны или отчетливые контуры спутника Земли знаменовали приближение морозов.
- Если кот царапал пол, хозяева домашнего животного ожидали метель.
- Морозный день 23 февраля говорил о теплом марте.
- Если вороны очищали перья, следовало готовиться к снегопаду.
- Безоблачное небо сулило дождливое лето.
- Если лошадь засыпала на земле, значит, приближалось потепление.
Что нужно делать 23 февраля
В этот день люди на Руси обязательно уделяли внимание своему здоровью, чтобы провести последующий год в сильном теле. Также 23 февраля народ пытался интересным способом привлечь в семью деньги — шурша купюрами в карманах.
Чтобы погода скорее переродилась из морозной в теплую, на Руси разжигали огромные костры, провожали до следующего сезона зиму игрой в снежки и катанием на санках. Кроме этого, хозяйки пекли для семьи круглые пироги с капустой, призывая таким образом солнце. Также выпечкой по дороге в церковь угощали бедных. Считалось, чем больше благодарных слов прозвучит, тем счастливее ждет год.
Что запрещено делать 23 февраля
В этот день не рекомендовалось употреблять в пищу рыбу и морепродукты, чтобы не навредить здоровью, и совершать дорогие покупки, чтобы впоследствии не оказаться в безденежье. Также не советовалось проводить 23 февраля наедине с собой, чтобы потом не оказаться один на один с невзгодами.
Строжайше запрещалось брать в долг соль и хлеб. Ослушавшимся грозил год в нищете. Свадьбы в этот день тоже не приветствовались, потому что супруги рисковали вскоре разойтись. Кроме того, люди старались не глядеть в чужие зеркала, чтобы не вобрать в себя негативную энергию их владельцев.