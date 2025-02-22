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Народные приметы на 23 февраля 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

Встарь на Руси люди покорно следовали советам ежедневных примет. Толковалось не смотреться в зеркало, чтобы не лишиться красоты, — не смотрелись. Толковалось готовить пирожки с луком, чтобы призвать в дом достаток, — готовили. Часть поверий в пересказах поколений друг другу дошла до сегодняшних дней. Встречайте приметы на 23 февраля.

Екатерина Нагель
Автор Погода Mail
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Источник: Газета.Ру

Христиане в этот день почитали память великого подвижника, святого Прохора Весновея, который в голодные времена готовил хлеб и раздавал нуждающимся, а сам на строгом воздержании питался лебедой. Также 23 февраля чтили священномученика Харлампия, которого считали защитником от неожиданной смерти и покровителем чиновников.

Приметы погоды 23 февраля

Окунемся в суеверия на Руси с народных примет на 23 февраля в 2025 году о погоде.

  • Считалось, что, если в этот день под снегом не будет видно крыш, год окажется урожайным.
  • Круторогость луны или отчетливые контуры спутника Земли знаменовали приближение морозов.
  • Если кот царапал пол, хозяева домашнего животного ожидали метель.
  • Морозный день 23 февраля говорил о теплом марте.
  • Если вороны очищали перья, следовало готовиться к снегопаду.
  • Безоблачное небо сулило дождливое лето.
  • Если лошадь засыпала на земле, значит, приближалось потепление.

Что нужно делать 23 февраля

В этот день люди на Руси обязательно уделяли внимание своему здоровью, чтобы провести последующий год в сильном теле. Также 23 февраля народ пытался интересным способом привлечь в семью деньги — шурша купюрами в карманах.

Чтобы погода скорее переродилась из морозной в теплую, на Руси разжигали огромные костры, провожали до следующего сезона зиму игрой в снежки и катанием на санках. Кроме этого, хозяйки пекли для семьи круглые пироги с капустой, призывая таким образом солнце. Также выпечкой по дороге в церковь угощали бедных. Считалось, чем больше благодарных слов прозвучит, тем счастливее ждет год.

Что запрещено делать 23 февраля

В этот день не рекомендовалось употреблять в пищу рыбу и морепродукты, чтобы не навредить здоровью, и совершать дорогие покупки, чтобы впоследствии не оказаться в безденежье. Также не советовалось проводить 23 февраля наедине с собой, чтобы потом не оказаться один на один с невзгодами.

Строжайше запрещалось брать в долг соль и хлеб. Ослушавшимся грозил год в нищете. Свадьбы в этот день тоже не приветствовались, потому что супруги рисковали вскоре разойтись. Кроме того, люди старались не глядеть в чужие зеркала, чтобы не вобрать в себя негативную энергию их владельцев.