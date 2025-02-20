Как выращивать рассаду огурцов в домашних условиях

Чтобы обеспечить себя свежими овощами летом, нужно начать подготовку уже весной. Выбор семян и грунта, установка дополнительного освещения, покупка удобрений и емкостей для рассады — все это важные стадии выращивания огородных культур. Один из популярных ранних овощей — огурец. За ним довольно просто ухаживать, но даже здесь есть свои особенности. В статье вы найдете информацию о том, как правильно выращивать рассаду огурцов в домашних условиях. Следуя нашим советам, вы сможете получить здоровые и крепкие кусты огурцов, которые в будущем порадуют богатым урожаем.
Как выбрать семена огурцов для посадки
Выбор семян любой культуры — важное дело, от которого зависят все последующие этапы выращивания. Далее расскажем о том, на что нужно обращать внимание при покупке семенного материала для огурцов.
- Советуем не забывать про районирование сорта и гибриды. Следует выбирать семена сортов, которые подходят для конкретного региона, адаптированы к климату и другим внешним условиям (сорт должен быть включен в Госреестр по конкретному региону).
- Выбирайте сортовые или гибридные огурцы. С первых можно собирать семена, вторые же не подходят для дальнейшего размножения, потому что их посевной материал не сохраняет особенностей культуры. Гибриды более устойчивы к болезням и непогоде, а сортовые растения хорошо переносят жару.
- Важно заранее определить место произрастания для культуры (теплица, парник или открытый грунт). Для закрытого пространства лучше брать растения с меньшим количеством листьев, чем для открытого грунта.
- Выберете подходящий тип роста культуры. Огурцы бывают кустовыми, короткостебельными, среднеплетистыми, длинноплетистыми.
- Придерживайтесь сроков созревания. Нужно не только выбрать между ранними, средними и поздними, но и высчитать, когда весной начинать готовить рассаду.
- Выберете назначение зеленцов (для салатов или для консервации, универсальные). У салатных огурцов кожица толще, поэтому их сложно будет засолить равномерно. Консервные содержат больше сахаров, что важно для засолки, а универсальные огурцы подходят для всего.
- Учитывайте тип цветения и опыления. Можно выбрать партенокарпические (плоды без семян), пчелоопыляемые (не подходят для теплиц) или самоопыляющиеся культуры.
- Выберете тип плодоношения. Например, крупнобугорчатые, среднебугорчатые и мелкобугорчатые, а также разные по форме и длине.
- Правильно рассчитайте количество семенного материала. Между рядами оставляйте 70 см, а между растениями — по 20 см. Так как всхожесть огурцов составляет 70%, то посадить следует на 30% больше семян, чем нужно (0,1 г содержит примерно 4—5 семян огурцов).
Важно: если на упаковке стоит пометка F1, то она означает гибрид первого поколения (скрещивают вместе два сорта). Такие культуры получают от своих предшественников все хорошие качества: от холодостойкости до высокой урожайности. Еще на пакетах с семенами иногда оставляют пометку S, что означает элитные огурцы. А цифра возле буквы S указывает на номер поколения.
Сроки посева семян огурцов на рассаду по лунному календарю
Некоторые огородники придерживаются лунного календаря при посадке огурцов. Этот справочник показывает, какие дни благоприятнее для посева огуречной рассады в соответствии с фазами Луны и ее нахождением в определенных знаках зодиака. При этом не стоит забывать и о климатических особенностях: в южных регионах рассаду сажают раньше, в северных — ждут, когда прогреется почва.
|Регион
|Благоприятные дни
|Южный
|С января по март.
Январь: 2—11.
Февраль: 1—10, 14, 20—22.
Март: 1—13, 18—21, 31
|Центрально-Черноземный
|С февраля по март.
Февраль: 1—10, 14, 20—22.
Март: 1—13, 18—21, 31
|Средняя полоса
|С марта по апрель.
Март: 1—13, 18—21, 31.
Апрель: 1—10, 30
|Урал и Сибирь
|С марта по апрель.
Март: 1—13, 18—21, 31.
Апрель: 1—10, 30
|Дальний Восток
|С марта по апрель.
Март: 1—13, 18—21, 31.
Апрель: 1—10, 30
|Период для посева семян в открытый грунт
|Благоприятные дни
|Июнь
|1—9, 17—18, 21—22, 27—30
Как подготовить почву для посадки семян огурцов
Грунт можно купить готовый универсальный или сделать самим. Вот несколько рецептов для приготовления домашней почвосмеси:
- Рецепт № 1. Для самого простого грунта нужно соединить торф, перегной, дерновую землю и перепревшие опилки в равных частях.
- Рецепт № 2. Соедините перегной, торф и перепревшие опилки (2: 2: 1), затем на каждые 10 л грунта внесите по одной столовой ложке древесной золы. После этого во всю почвосмесь добавьте по одной чайной ложке суперфосфата, мочевины, сульфата калия.
- Рецепт № 3. Смешайте перегной и дерновую почву в соотношении 1: 1. Затем на каждые 10 л грунта добавьте по одной столовой ложке золы. В качестве подкормки добавьте 10 г сернокислого калия и 20 г суперфосфата.
- Рецепт № 4. Смешайте торф, опилки, песок, перегной, коровяк в пропорциях 6: 1: 1: 1: 1.
- Рецепт № 5. Землю с огорода (предварительно прокаленную в духовке), перегной, опилки или песок, торф смешайте в пропорциях 2: 1: 1: 1. Этот рецепт хорош тем, что перед посевом в почву можно добавить удобрения для огурцов на ваш выбор.
Перед посевом грунт нужно обеззаразить: пролить слабым раствором марганцовки, пропарить или прокалить в духовке при температуре +70…+90 °C. Тару тоже нужно предварительно продезинфицировать. Так как огурцы не очень любят пикировку, их можно сразу посадить в отдельные емкости. Перед посевом грунт проливают отстоянной водой.
Как посеять семена огурцов
Перед посевом семенной материал следует проверить на всхожесть. Для этого один пакетик семян помещают в горячую воду (оптимальная температура составляет +60 °C) примерно на три часа. После этого семена культуры сушат.
Затем нужно увлажнить два куска ткани, выложить семена между ними, оставить на 72 часа при температуре +20 °C. Ткань по мере высыхания нужно увлажнять. Через четыре дня можно проверить, сколько семян проклюнулось. Если большая часть нормально взошла, то эти семена надежные.
Сажать их довольно просто: нужно наполнить стаканчики грунтом, увлажнить его, положить семечко на поверхность, заглубить на 0,5 см, немного присыпать землей. После этого еще раз увлажнить почву теплой водой из пульверизатора, накрыть стеклом или пленкой, поставить в теплое место (примерная температура — +25 °C). Прорастать семена могут от двух до шести дней. После появления всходов укрытие снимают.
Правила ухода за рассадой огурцов
Грамотный уход за рассадой обеспечит ее здоровый рост и развитие, а также поможет повышению урожайности. Поговорим о ключевых моментах выращивания рассады огурцов, таких как подготовка почвы, полив, подкормка и освещение.
1. Полив
В начале роста (до появления первых листочков) огурцам нужно много влаги. Землю лучше держать увлажненной: корни культуры поверхностные, поэтому верхний слой грунта должен быть мокрым. Но при этом важно и не переувлажнять землю, потому что корни могут начать загнивать. Поливать огурцы следует через поддон. Воду для увлажнения лучше брать фильтрованную и теплую, примерно +25 °C.
2. Обеспечение достаточного освещения
Если вы посадили огурцы ближе к лету, им может хватить естественного освещения из окна. Дополнительно можно повесить у рассады зеркальную пленку. В пасмурную погоду помогут фитолампы.
Первые две недели рассаде нужно 16 часов досветки. При этом важно давать растениям побыть в темноте, так как для фотосинтеза нужен не только свет. Далее на протяжении 12 дней огурцы досвечивают по 14 часов, после этого хватит и 12 часов в сутки.
Советуем в первые три дня после появления ростков оставлять огурцы под фитолампами круглосуточно, так как это поможет сеянцам не вытягиваться. Мощность фитоламп должна быть от 50 Вт.
3. Поддержание температуры и влажности
До появления всходов температуру держат на уровне +26 °C. После появления огуречных ростков температуру в помещении с рассадой снижают до +16…+17 °C на три дня, после этого держат на +22 °C днем и +18 °C ночью. На месте, где стоит рассада, не должно быть сквозняков.
Через две недели после появления всходов рассаду можно начать закаливать. Для этого приоткрывают форточку или выносят кусты на балкон, на улицу. Начать лучше с одного часа, постепенно увеличивая количество времени. Важно: не допускайте понижения температуры ниже +15 °C, для контроля за температурой рядом с рассадой следует расположить термометр.
Влажность должна быть на отметке от 70%. Повысить ее можно опрыскиванием огуречной рассады отстоянной водой комнатной температуры (два раза в день). Или же рядом с огурцами можно поставить емкость с водой, которая будет постепенно испаряться.
4. Подкормка
Вот как лучше всего удобрять культуру:
- проводите подкормку вечером, а после отключайте фитолампу, чтобы не допустить ожогов на листьях;
- корневые удобрения вносите строго под корень саженцев;
- подкормки вносите только во влажную землю;
- строго соблюдайте дозировку удобрений.
Первый раз подкармливают огуречную рассаду после появления первого настоящего листа или на 10-й день входов. Огурцам нужны азот, калий и фосфор. Это может быть комплексное удобрение или органоминеральное (взять 10 л раствора коровяка в пропорции 1: 10, добавить 30 г суперфосфата).
Вторая подкормка нужна в фазе второго настоящего листа. Одну чайную ложку нитрофоски смешивают с одной столовой ложкой золы, а затем растворяют в 3 л воды. Под каждый куст вносят 100 мл удобрения.
Третий раз удобрения вносят за три дня до высадки огурцов на грядку. Смешивают 10 л воды, 10 г сульфата калия, 15 г мочевины, 40 г суперфосфата. Из народных средств можно обогатить почву раствором золы, дрожжей или луковой шелухи.
5. Пикировка
Если огурцы были посажены в одну емкость, после раскрытия семядольных и появления первых настоящих листьев нужно распикировать рассаду, то есть разместить в отдельных горшочках. Проводить процедуру нужно аккуратно, так как саженцы культуры очень нежные.
6. Использование стимуляторов роста
Для формирования хорошей корневой системы и лучшей приживаемости рассаду следует обработать стимулятором роста по инструкции.
Распространенные болезни и вредители рассады огурцов
Рассада огурцов, как и любые другие растения, подвержена различным заболеваниям и атакам вредителей. Важно уметь распознать проблему на ранней стадии и принять меры по ее устранению. Для этого нужно регулярно осматривать растения на предмет испорченности.
Список болезней огуречной рассады:
- Корневая гниль. Грибковое заболевание, развивается при использовании холодной воды, инфицированной почвы и семенного материала, при застое воды, вследствие резких колебаний температур. Для профилактики нужно не только все дезинфицировать, но и соблюдать режим полива (поливать в бороздки между растениями). При заражении можно обработать растения толченым мелом, углем, золой, добавить в грунт песок или сухой торф для снижения влажности.
- Черная ножка. Заболевание может проникнуть через необработанные стаканчики, землю и ящики. Листья желтеют и увядают, корни гниют, в основании стебля видно черное сужение. Развивается при избыточном поливе и высокой температуре. Избавиться от него можно при помощи внесения древесной золы в грунт перед посевом, полива насыщенным раствором марганцовки, путем подсыпания песка в почву.
- Увядание. Заболевание похоже по симптомам на корневую гниль. Но есть и отличие: при увядании у растения корни гниют не полностью, части их остаются, а при разрезании становится видно кольцо побуревших сосудов, стебель при этом перетянут. Бороться с болезнью можно так же, как и при корневой гнили.
- Отмирание корней. Происходит при поливе холодной водой или из-за низкой температуры воздуха. Нужно наладить условия содержания.
- Мозаика. На листьях появляются светлые пятна, со временем листья сморщиваются. Зараженное растение необходимо удалить. В качестве профилактики, как и при других случаях, обрабатывают семена, почвогрунт и стаканчики для посадки.
- Мучнистая роса. Грибковое заболевание, при котором листья на начальном этапе покрываются белым мучнистым налетом, а потом желтеют. Кроме правильного ухода, рассаду можно обработать медьсодержащими фунгицидами (по инструкции) или отваром бархатцев.
- Аскохитоз. Семядольные листочки становятся бесцветными, на настоящих листьях появляются влажные пятна, которые со временем темнеют и превращаются в черные точки. Бороться с этой напастью можно только удалением больных растений и обеззараживанием семенного материала, грунта, емкостей.
Перечень вредителей и способы их устранения:
- Белокрылка. Опознать ее можно по скоплению белых насекомых на обратной стороне листа. Постепенно на листьях появляются белые разводы, затем они начинают желтеть и покрываться черными точками. Если вредителей немного, их можно просто смыть водой, концентратом из чеснока, мыльным раствором. Из домашней аптечки можно использовать борную кислоту или перекись водорода. Из профессиональных средств подойдут «Вертициллин» или «Фуфанон». Еще перед посадкой семена огурцов следует обработать «Фитоспорином-М».
- Паутинный клещ. Может перейти на рассаду с домашних цветов. Если появился этот вредитель, листья нужно промыть холодной водой, а потом обработать растения «Фитовермом».
- Медведка. Поедает корневую шейку у огуречной рассады. Чтобы справиться с ней, нужно проводить ряд мероприятий: рыхлить между рядами, перекапывать почву, использовать приманку «Медветокс», высаживать растения, которые медведка не переносит (календулу, бархатцы, хризантемы), использовать еловые ветки.
- Тля. Листья рассады увядают и сохнут, на растении видны черные точки. Из препаратов подойдут «Актара», «Инта-Вир», «Командор», «Фитоверм», «Энтобактерин». Из народных средств обычно используют хозяйственное мыло, растительное масло, нашатырный спирт и древесную золу.
- Мокрицы. Эти насекомые обычно появляются в теплицах и быстро объедают листья огурцов. Их можно ловить ночью на приманку из половинок картофеля (с небольшим углублением в центре), а днем уничтожать. Если мокрицы появились на только что высаженной огуречной рассаде, можно посыпать ее смесью из красного перца и табачной пыли (3: 1).
- Садовые муравьи. Они могут съесть семена огурцов, посаженные в почву. Чтобы этого не произошло, в лунки добавляют красный или черный перец. Еще можно расположить рядом чеснок или мяту. В качестве приманки подойдет «Медветокс».
Когда нужно высаживать рассаду огурцов в открытый грунт
Почва должна прогреться до +18 °C на глубине 10 см, а температура в ночное время не должна опускаться ниже +18 °C. Кроме того, должна миновать угроза возвратных заморозков.
Высаживать можно закаленные растения возрастом около месяца.
Если говорить о сроках, то в теплицу огуречную рассаду высаживают в апреле или мае, а в открытый грунт — в мае или начале июня. На рассаде должно быть 2—3 настоящих листа.
Советы эксперта
Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), основатель группы ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России», дает советы, как предотвратить вытягивание рассады огурцов:
— Выращивание крепкой рассады огурцов — залог богатого урожая. Однако молодые растения часто вытягиваются, становясь хрупкими и слабыми. Чтобы избежать этой проблемы, важно создать оптимальные условия для роста. Вот проверенные методы, которые помогут сохранить рассаду здоровой:
- Обеспечьте достаточное освещение. Огурцы — светолюбивая культура. При дефиците солнечных лучей стебли истончаются и тянутся вверх. Размещайте рассаду на южных или восточных подоконниках. Используйте фитолампы для досвечивания (12—14 часов в сутки). Регулярно поворачивайте емкости, чтобы ростки развивались равномерно.
- Контролируйте температурный режим. Высокие температуры, особенно ночью, провоцируют усиленный рост. Днем поддерживайте температуру +20…+22 °C, ночью снижайте до +16…+18 °C. После появления всходов на три — четыре дня опустите температуру до +17 °C, так как это замедлит вытягивание.
- Избегайте загущенности саженцев. Теснота заставляет сеянцы бороться за свет. Сейте семена на расстоянии 3—5 см друг от друга. При появлении 2—3 листьев распикируйте растения в отдельные стаканчики.
- Соблюдайте правила полива. Переувлажнение стимулирует рост, но ослабляет корни. Поливайте рассаду умеренно и только тогда, когда подсохнет верхний слой грунта. Используйте воду комнатной температуры. Обязательно делайте дренажные отверстия в емкостях.
- Правильно подкармливайте. Избыток азота в удобрениях вызывает бурный рост зелени в ущерб корневой системе. Первую подкормку проводите через 10 дней после всходов, используя комплексные удобрения с преобладанием калия и фосфора. Избегайте частого внесения органики (настоя коровяка, куриного помета).
- Закаляйте рассаду перед высадкой. Постепенная адаптация к уличным условиям укрепляет растения. За 7—10 дней до пересадки выносите емкости на балкон или улицу, начиная с одного — двух часов в день. Защищайте ростки от ветра и прямого солнца в первые дни.
Дополнительные рекомендации:
- выбирайте низкорослые сорта, так как они менее склонны к вытягиванию («Кустовой», «Малыш»);
- применяйте стимуляторы роста корней («Корневин») — они перераспределяют энергию растения на развитие подземной части;
- не спешите с ранним посевом — переросшая рассада хуже приживается.
Следуя этим советам, вы получите коренастую, крепкую рассаду с мощными листьями и развитыми корнями. Помните: баланс света, температуры и питания — ключ к успеху. Удачных экспериментов и щедрого урожая!
Чек-лист для садовода: как правильно выращивать рассаду огурцов
Подведем итог, как поэтапно нужно заботиться о саженцах огурцов:
1. Начинается все с выбора семенного материала. Здесь важно учитывать не только погоду, состояние окружающей среды, но и районированность, место роста, сроки созревания, типы роста, тип цветения и опыления, тип плодоношения, назначение (салатные или для консервации), выбирать между сортовыми или гибридными огурцами, посчитать необходимое количество семян.
2. Сроки созревания можно соотносить с местом проживания и климатом региона (Центральная Россия, Сибирь, Урал, Дальний Восток, южные регионы, средняя полоса) и лунным календарем.
3. Перед посадкой почву, семена и емкости для рассады обязательно обеззараживают.
4. Грунт можно купить или приготовить самостоятельно.
5. Иногда перед посадкой семена проверяют на всхожесть.
6. При посадке емкости накрывают пленкой или стеклом до того момента, как проклюнутся семена.
7. Для того чтобы растения меньше портились, нужно регулярно их поливать теплой водой, подкармливать, обеспечивать дополнительное освещение, внимательно следить за влажностью и температурой, иногда обрабатывать стимуляторами роста.
8. Кроме этого, важно проверять саженцы на вредителей и болезни, при необходимости обрабатывать растения специальными средствами, проводить профилактику.
9. Огуречную рассаду можно сажать на 20—30-й день, при этом почва должна прогреться до +18 °C, у окружающей среды должна быть такая же температура.
10. По совету эксперта Николая Хромова, чтобы избежать вытягивания рассады, нужно следить за освещением, температурой, загущенностью, поливом, вносимыми удобрениями, закалять огурцы, выбирать низкорослые сорта, применять «Корневин».
Эксперт: Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), основатель группы ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России»