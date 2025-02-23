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Народные приметы на 24 февраля 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

Издревле на Руси люди покорно ежедневно старались угождать приметам. Народ следовал советам поверий, чтобы не призвать к себе горе и, напротив, поскорее встретиться с благополучием. Советы заботливо передавались от отцов к сынам, и большая их часть дожила до сегодняшних дней. Погрузимся в мир примет на 24 февраля.

Екатерина Нагель
Автор Погода Mail
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Источник: Аргументы и факты

В эту дату христиане встречали Власьев день — в честь священномученика Власия Севастийского, который, скрываясь от гонений в пещере, смог подружиться с дикими зверями. Поэтому люди 24 февраля просили у святого здоровья для своих домашних животных и кормили скот отборным кормом.

Приметы погоды 24 февраля

Окунемся в суеверия на Руси с народных примет на 24 февраля в 2025 году о погоде.

  • Считалось, что, если в этот день пришли морозы, то продержится на дворе стужа неделю.
  • Снегопад сулил скорый визит весны и зеленый май.
  • Длинные сосульки на крышах сообщали о затяжном периоде потепления.
  • Гром нес за собой сильнейший ветер.
  • Оттепель предвещала прощание с морозами, а значит, — и тепло с середины марта.

Что нужно делать 24 февраля

В этот день люди пекли пышки на молоке для своих домашних животных. Также в народе было принято 24 февраля закалывать свинью или молодого бычка, чтобы семья не жила впроголодь до весны.

Кроме того, с этого дня стартовали торги, где люди реализовывали или приобретали скотину. Считалось, что купля-продажа 24 февраля совершалась по совести и приносила хорошую выгоду.

Что запрещено делать 24 февраля

В этот день не рекомендовалось оставлять животных без еды и убираться в доме, если не хотелось в будущем столкнуться с болезнями питомцев. Также запрещалось оставлять нараспашку печные трубы, чтобы в жилище не пробрались злые силы. Многие даже закладывали их глиной.

Кроме того, 24 февраля люди старались не употреблять спиртные напитки. Народ веровал, что, если нарушить запрет, в будущем коровы перестанут давать молоко и заболеют.