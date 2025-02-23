Народные приметы на 24 февраля 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

В этот день не рекомендовалось оставлять животных без еды и убираться в доме, если не хотелось в будущем столкнуться с болезнями питомцев. Также запрещалось оставлять нараспашку печные трубы, чтобы в жилище не пробрались злые силы. Многие даже закладывали их глиной.