Народные приметы на 24 февраля 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

В эту дату христиане встречали Власьев день — в честь священномученика Власия Севастийского, который, скрываясь от гонений в пещере, смог подружиться с дикими зверями. Поэтому люди 24 февраля просили у святого здоровья для своих домашних животных и кормили скот отборным кормом.
Приметы погоды 24 февраля
Окунемся в суеверия на Руси с народных примет на 24 февраля в 2025 году о погоде.
- Считалось, что, если в этот день пришли морозы, то продержится на дворе стужа неделю.
- Снегопад сулил скорый визит весны и зеленый май.
- Длинные сосульки на крышах сообщали о затяжном периоде потепления.
- Гром нес за собой сильнейший ветер.
- Оттепель предвещала прощание с морозами, а значит, — и тепло с середины марта.
Что нужно делать 24 февраля
В этот день люди пекли пышки на молоке для своих домашних животных. Также в народе было принято 24 февраля закалывать свинью или молодого бычка, чтобы семья не жила впроголодь до весны.
Кроме того, с этого дня стартовали торги, где люди реализовывали или приобретали скотину. Считалось, что купля-продажа 24 февраля совершалась по совести и приносила хорошую выгоду.
Что запрещено делать 24 февраля
В этот день не рекомендовалось оставлять животных без еды и убираться в доме, если не хотелось в будущем столкнуться с болезнями питомцев. Также запрещалось оставлять нараспашку печные трубы, чтобы в жилище не пробрались злые силы. Многие даже закладывали их глиной.
Кроме того, 24 февраля люди старались не употреблять спиртные напитки. Народ веровал, что, если нарушить запрет, в будущем коровы перестанут давать молоко и заболеют.