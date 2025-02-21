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Власти Стамбула отменили занятия в школах из-за снегопада

СТАМБУЛ, 21 фев — РИА Новости. Власти Стамбула из-за сильного снегопада отменили занятия в школах, запретили курьерам на мотоциклах выезжать на дороги города, также отменены сотни авиарейсов.

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Источник: © РИА Новости

Сугробы могут появиться в Стамбуле на этой неделе вследствие четырехдневного снегопада и резкого снижения температуры под влиянием «сибирского» циклона, заявили ранее турецкие синоптики. В ряде районов города образовался устойчивый снежный покров, в других же снег растаял сразу же, но по прогнозам синоптиков, в пятницу снег накроет весь город.

Губернатор провинции Стамбул Давут Гюль сообщил, что в пятницу, как и в четверг, все школы и детские сады города будут закрыты, университеты примут решение относительно отмены занятий в индивидуальном порядке. От работы освобождены сотрудники госучреждений: инвалиды, ветераны, беременные женщины и матери детей младше восьми лет. Решение не затрагивает женщин, задействованных в ключевых сферах — в здравоохранении, органах безопасности и других.

Также с полуночи пятницы решением губернатора запрещен выезд на трассы города курьеров на любых видах мотоциклов и мопедов. Несмотря на это, как передает корреспондент РИА Новости, курьеры продолжают доставлять заказы.

Данные шаги предпринимаются, чтобы не создавать пробки на и без того перегруженных трассах мегаполиса и облегчить работу общественного транспорта. Работу метро, ряда автобусных маршрутов и электричек продлили на два часа, до 2.00, однако транспорт местами работает с перебоями, возникают колоссальные очереди и пробки.

Помимо этого, транзит судов через пролив Босфор приостановлен в обе стороны из-за низкой видимости и снегопада, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта Турции.

По данным пресс-службы губернатора, с начала снежной бури 19 февраля в городе произошло 139 ДТП с пострадавшими. Ожидается, что снегопад прекратится к понедельнику, как и сопровождающий его ветер, местами ураганный до 70 километров в час.

Аэропорт имени Сабихи Гёкчен на востоке Стамбула ранее сообщил об отмене 30% запланированных на пятницу и субботу внутренних и международных авиарейсов из-за неблагоприятных погодных условий, в Стамбульском аэропорту (IST) уже несколько дней также наблюдаются отмены рейсов.

Это уже третья волна похолодания за февраль, ранее стамбульские аэропорты отменили несколько сотен рейсов из-за осадков, однако снег в большинстве районов таял моментально. Рекордным в этом плане был 1987 год, когда высота снежного покрова в мегаполисе достигла 1 метра.