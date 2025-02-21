Власти Стамбула отменили занятия в школах из-за снегопада

Губернатор провинции Стамбул Давут Гюль сообщил, что в пятницу, как и в четверг, все школы и детские сады города будут закрыты, университеты примут решение относительно отмены занятий в индивидуальном порядке. От работы освобождены сотрудники госучреждений: инвалиды, ветераны, беременные женщины и матери детей младше восьми лет. Решение не затрагивает женщин, задействованных в ключевых сферах — в здравоохранении, органах безопасности и других.