Народные приметы на 25 февраля 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

Эту дату православные знали как День Алексея Рыбного — в честь митрополита Московского и всея России, чудотворца Алексия, который жил в XIV веке. Люди считали, что 25 февраля начинает активно таять снег, а как следствие — отлично ловится рыба. Отсюда и название даты в народном календаре.
Приметы погоды 25 февраля
Погрузимся в суеверия на Руси с народных примет на 25 февраля в 2025 году о погоде.
- Считалось, что, чем студенее окажется этот день, тем теплее обернется март.
- Иней в ночное время знаменовал возникновение снегопада днем.
- Звезды с красноватым отливом сулили приход оттепели.
- Нетеплый засушливый день говорил о встрече со знойной погодой в августе.
- Сильный ветер свидетельствовал о скором визите метели.
Что нужно делать 25 февраля
В этот день считалось правильным рыбачить. При этом первая добыча отдавалась черному коту, чтобы тот впоследствии договорился с нечистыми не трогать семью добросердечного тихого охотника.
Кроме того, в этот день люди готовили блюда из рыбы. Традиционным угощением 25 февраля считался расстегай, который подавали к рыбному бульону.
Также мастерицы выносили пряжу на улицу. Хотели, чтобы материал закалился — нитки стали чище и ровнее, а вещи из них потом носились в разы дольше.
Что запрещено делать 25 февраля
В этот день не рекомендовалось есть мясо, чтобы не накликать недуг на желудочно-кишечный тракт. Также во избежание несчастье советовалось 25 февраля не начинать новые дела и не собираться в длительную дорогу.
Кроме того, запрещалось носить рванье. Ослушавшимся грозила встреча со старыми бедами. Также в этот день люди никогда не рассказывали хорошие сны, чтобы те имели шанс оказаться вещими и сбыться.