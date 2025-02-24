Народные приметы на 25 февраля 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

Исстари на Руси люди ежедневно пытались следовать указаниям примет. Народ соблюдал поверия, чтобы не накликать на себя беду и, наоборот, побыстрее столкнуться с процветанием. Основы суеверий кропотливо передавались от родителей к детям, поэтому большая их доля сохранилась в памяти нынешних поколений. Познакомимся с миром примет на 25 февраля.