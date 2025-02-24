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Народные приметы на 25 февраля 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

Исстари на Руси люди ежедневно пытались следовать указаниям примет. Народ соблюдал поверия, чтобы не накликать на себя беду и, наоборот, побыстрее столкнуться с процветанием. Основы суеверий кропотливо передавались от родителей к детям, поэтому большая их доля сохранилась в памяти нынешних поколений. Познакомимся с миром примет на 25 февраля.

Екатерина Нагель
Автор Погода Mail
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Источник: Freepik

Эту дату православные знали как День Алексея Рыбного — в честь митрополита Московского и всея России, чудотворца Алексия, который жил в XIV веке. Люди считали, что 25 февраля начинает активно таять снег, а как следствие — отлично ловится рыба. Отсюда и название даты в народном календаре.

Приметы погоды 25 февраля

Погрузимся в суеверия на Руси с народных примет на 25 февраля в 2025 году о погоде.

  • Считалось, что, чем студенее окажется этот день, тем теплее обернется март.
  • Иней в ночное время знаменовал возникновение снегопада днем.
  • Звезды с красноватым отливом сулили приход оттепели.
  • Нетеплый засушливый день говорил о встрече со знойной погодой в августе.
  • Сильный ветер свидетельствовал о скором визите метели.

Что нужно делать 25 февраля

В этот день считалось правильным рыбачить. При этом первая добыча отдавалась черному коту, чтобы тот впоследствии договорился с нечистыми не трогать семью добросердечного тихого охотника.

Кроме того, в этот день люди готовили блюда из рыбы. Традиционным угощением 25 февраля считался расстегай, который подавали к рыбному бульону.

Также мастерицы выносили пряжу на улицу. Хотели, чтобы материал закалился — нитки стали чище и ровнее, а вещи из них потом носились в разы дольше.

Что запрещено делать 25 февраля

В этот день не рекомендовалось есть мясо, чтобы не накликать недуг на желудочно-кишечный тракт. Также во избежание несчастье советовалось 25 февраля не начинать новые дела и не собираться в длительную дорогу.

Кроме того, запрещалось носить рванье. Ослушавшимся грозила встреча со старыми бедами. Также в этот день люди никогда не рассказывали хорошие сны, чтобы те имели шанс оказаться вещими и сбыться.