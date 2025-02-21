Как строят города на вечной мерзлоте. Видеоразбор

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
На самом деле многоквартирные дома в таких местах строят на сваях, вбитых глубоко в землю, где грунт остается стабильным. При этом трубы для воды и тепла прокладывают снаружи, тщательно утепляя, чтобы они не замерзли. Помимо прочего, под зданиями специально оставляют зазор, чтобы тепло дома не влияло на почву.
Больше интересных фактов о строительстве городов на вечной мерзлоте — в видео от редакции Погода Mail.
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