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Как строят города на вечной мерзлоте. Видеоразбор

Выясняем, как отстроили «город на курьих ножках» Якутск, где вечная мерзлота достигает в глубину 300 метров.

Кристина Корчанова
Автор Погода Mail
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На самом деле многоквартирные дома в таких местах строят на сваях, вбитых глубоко в землю, где грунт остается стабильным. При этом трубы для воды и тепла прокладывают снаружи, тщательно утепляя, чтобы они не замерзли. Помимо прочего, под зданиями специально оставляют зазор, чтобы тепло дома не влияло на почву.

Больше интересных фактов о строительстве городов на вечной мерзлоте — в видео от редакции Погода Mail.

Ранее рассказывали в видео, как киты помогают бороться с изменениями климата.