Как строят города на вечной мерзлоте. Видеоразбор

На самом деле многоквартирные дома в таких местах строят на сваях, вбитых глубоко в землю, где грунт остается стабильным. При этом трубы для воды и тепла прокладывают снаружи, тщательно утепляя, чтобы они не замерзли. Помимо прочего, под зданиями специально оставляют зазор, чтобы тепло дома не влияло на почву.