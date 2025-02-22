Солнечное гало заметили в небе над Агалатово в Ленобласти

В небе Всеволожского района заметили редкое оптическое явление. Речь идет о солнечном гало, возникающем, когда в небе высокая перистая облачность или дымка их кристалликов льда. В пятницу, 21 февраля, снимками поделилась одна из подписчиц Telegram-канала «АстроФотоБолото» Ольга Леонова.