Вильфанд: снег снова покрыл всю территорию России

«Снег опять покрыл всю территорию страны, включая и Северо-Кавказский, и Южный федеральные округа, снежный покров наблюдается сейчас повсеместно», — сказал он.
Вильфанд напомнил, что снежный покров предотвратит вымерзание озимых культур.
МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Снежный покров вновь установился на всей территории России, включая юг европейской части страны. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Снег опять покрыл всю территорию страны, включая и Северо-Кавказский, и Южный федеральные округа, снежный покров наблюдается сейчас повсеместно», — сказал он.
Вильфанд напомнил, что снежный покров предотвратит вымерзание озимых культур.