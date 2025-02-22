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Вильфанд: снег снова покрыл всю территорию России

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Снежный покров вновь установился на всей территории России, включая юг европейской части страны. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +6° 6 м/с 33% 767 мм рт. ст.
Источник: РИА "Новости"

«Снег опять покрыл всю территорию страны, включая и Северо-Кавказский, и Южный федеральные округа, снежный покров наблюдается сейчас повсеместно», — сказал он.

Вильфанд напомнил, что снежный покров предотвратит вымерзание озимых культур.