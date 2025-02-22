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Вильфанд объяснил уменьшение снега в центре России

Вильфанд: снег в центре России исчезает из-за сублимации, несмотря на мороз.

Сейчас в Ричмонде: -3° 3 м/с 54% 770 мм рт. ст. -1°
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Снежный покров в центре европейской части России, несмотря на морозы, уменьшается на один-два сантиметра в день из-за сублимации, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Один фокус заключается в том, что снег, которого и так немного, уменьшается в день на один-два сантиметра, а почему? Температуры ведь отрицательные. Дело в том, что происходит сублимация — солнечная энергия попадает на подстилающую поверхность, покрытую снегом, и это приводит к тому, что снег, минуя жидкую фазу, сразу превращается в водяной пар», — сказал Вильфанд.

На этой неделе в центре европейской части территории России сохраняются минусовые температуры.