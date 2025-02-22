Вильфанд объяснил уменьшение снега в центре России

«Один фокус заключается в том, что снег, которого и так немного, уменьшается в день на один-два сантиметра, а почему? Температуры ведь отрицательные. Дело в том, что происходит сублимация — солнечная энергия попадает на подстилающую поверхность, покрытую снегом, и это приводит к тому, что снег, минуя жидкую фазу, сразу превращается в водяной пар», — сказал Вильфанд.