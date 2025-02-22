Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Названы регионы РФ, где ожидается аномально холодная погода

В частности, на Кавказе и юге европейской части России температура воздуха прогнозируется на 7−13 градусов ниже нормы, отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: -3° 3 м/с 54% 770 мм рт. ст. -1°
Источник: Freepik

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Температура воздуха на 7−13 градусов ниже нормы прогнозируется в ближайшие дни в регионах Кавказа и юга европейской части России, в Поволжье показатель будет ниже нормы на 7−8 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа с 22 по 26 февраля прогнозируется аномально холодная погода с температурой ниже нормы на 10−13 градусов, показатель будет понижаться до минус 20 градусов, в Кабардино-Балкарии даже до минус 28 градусов. Крайне редко так бывает, что на севере заметно теплее, чем на юге страны, в регионы юга пришли интенсивные морозы», — сказал он.

Метеоролог добавил, в Волгоградской и Ростовской областях, Калмыкии, Краснодарском крае, Адыгее значения будут на 7−12 градусов ниже климатических характеристик, до минус 15−18 градусов.

В Кировской области, Пермском крае и Удмуртии 22—24 февраля температура будет на 7−8 градусов ниже нормы, до минус 23−25 градусов. На Урале, в Свердловской и Тюменской областях значения будут отставать от нормы на 6−7 градусов, ожидается до минус 26−27 градусов.

Вильфанд отметил, что в выходные дни произойдет понижение температуры в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, показатель будет ниже нормы на 6−7 градусов, морозы достигнут 26−28 градусов. Температура ниже нормы на 7−9 градусов будет наблюдаться на Чукотке с 22 по 26 февраля, морозы составят 41−44 градусов.

Кроме того, аномально холодно в ближайшие дни будет в Курской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской областях, значения ожидаются на 5−7 градусов ниже нормы — до минус 15−18 градусов. С середины недели прогнозируется повышение температуры — до минус 10−12 градусов. «Все равно, это холодная погода», — заключил метеоролог.