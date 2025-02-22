Названы регионы РФ, где ожидается аномально холодная погода

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Температура воздуха на 7−13 градусов ниже нормы прогнозируется в ближайшие дни в регионах Кавказа и юга европейской части России, в Поволжье показатель будет ниже нормы на 7−8 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа с 22 по 26 февраля прогнозируется аномально холодная погода с температурой ниже нормы на 10−13 градусов, показатель будет понижаться до минус 20 градусов, в Кабардино-Балкарии даже до минус 28 градусов. Крайне редко так бывает, что на севере заметно теплее, чем на юге страны, в регионы юга пришли интенсивные морозы», — сказал он.
Метеоролог добавил, в Волгоградской и Ростовской областях, Калмыкии, Краснодарском крае, Адыгее значения будут на 7−12 градусов ниже климатических характеристик, до минус 15−18 градусов.
В Кировской области, Пермском крае и Удмуртии
Вильфанд отметил, что в выходные дни произойдет понижение температуры в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, показатель будет ниже нормы на 6−7 градусов, морозы достигнут 26−28 градусов. Температура ниже нормы на 7−9 градусов будет наблюдаться на Чукотке с 22 по 26 февраля, морозы составят 41−44 градусов.
Кроме того, аномально холодно в ближайшие дни будет в Курской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской областях, значения ожидаются на 5−7 градусов ниже нормы — до минус 15−18 градусов. С середины недели прогнозируется повышение температуры — до минус 10−12 градусов. «Все равно, это холодная погода», — заключил метеоролог.