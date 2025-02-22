Названы регионы РФ, где ожидается аномально холодная погода

«В Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа с 22 по 26 февраля прогнозируется аномально холодная погода с температурой ниже нормы на 10−13 градусов, показатель будет понижаться до минус 20 градусов, в Кабардино-Балкарии даже до минус 28 градусов. Крайне редко так бывает, что на севере заметно теплее, чем на юге страны, в регионы юга пришли интенсивные морозы», — сказал он.