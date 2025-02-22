Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе

«Начинается значительное повышение температуры на севере европейской России. В Мурманской области, в Карелии, в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Архангельской областях, в Коми, в Ямало-Ненецком автономном округе. В Питере, начиная с понедельника, температура будет на 4−5 градусов выше, чем в Москве», — сказал Вильфанд.