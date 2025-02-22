Россиянам рассказали, что нужно успеть сделать в саду в феврале

Работа со снегом
Это самый важный пункт в списке дел на февраль. Снеговые работы проводятся и в саду, и в огороде.
Как пишет Огород.ru, снег нужно убирать не только из-под ног. Так, от него надо очищать все крыши. Не стоит забывать также стряхивать снег с деревьев. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить ветви, которые от сильных морозов становятся хрупкими.
Снег с дорожек и участков, где ничего не растет, перенесите в теплицу или на грядки с подзимними посадками. Почва получит влагу и станет более рыхлой.
Если же в вашем регионе зима оказалось малоснежной, нужно попытаться сохранить хотя бы то небольшое количество снега, что есть. Для этого в зимнее время надо позаботиться о снегозадержании. Можно использовать ветки, оставшиеся от обрезки деревьев, а также длинные стебли подсолнечника и кукурузы, доски или даже не убранную с осени ботву огородных культур.
Стоит установить поперек движения ветров, преобладающих на вашем участке, снегозаградительные щиты.
Февральские дела в саду
Защита от морозов, особенно в бесснежную зиму
Если в вашем регионе морозно, нужно защитить деревья и кустарники от холодов. Для утепления стволов и скелетных ветвей обвяжите их мешковиной или любым дышащим материалом. Ягодные кустарники стоит укрыть слоем соломы или лапника. Если снег растаял рано, а морозы все еще не отступают, защитите приствольные круги деревьев, разложив слой любого мульчирующего материала, например торфа.
Побелка деревьев
По словам экспертов, наибольшую пользу побелка приносит не весной, как думают многие, а зимой. Эти работы нужны, чтобы защитить дерево от резких колебаний температур. На дерево, не прикрытое листьями, воздействуют солнечные лучи.
«Побелка стволов деревьев белая, а белый цвет отражает солнечные лучи — кора не нагревается и не растрескивается. Кроме защиты дерева от солнечных ожогов, побелка, в состав которой входят специальные вещества, также оберегает ствол от грызунов и попадания инфекций», — пояснили специалисты.
Они отметили, что белить деревья можно только в том случае, если термометры показывают не ниже пяти градусов. Желательно проводить процедуру осенью, но, если вы не успели этого сделать или часть краски смыло дождями, можно сделать это зимой, в теплый и сухой день.
Посев садовой земляники на рассаду
В феврале можно начинать сеять на рассаду клубнику (садовую землянику). Если хочется завести безусую клубнику или размножить семенами любой понравившийся сорт, лучше всего сделать это во второй половине месяца.
Начать работу надо с обеззараживания почвы. Продезинфицируйте раствором марганцовки поверхность грунта, уложите в один слой семена садовой земляники и накройте их влажной салфеткой. Чтобы создать наилучшие для семян условия — повышенную температуру и влажность, — поместите емкость под слой полиэтиленовой пленки.
Нужно регулярно увлажнять салфетку. Когда появятся первые ростки, снимите укрытие. При февральском посеве первые ягоды клубники появятся уже в июле-августе.
Февральские дела в огороде
Выгонка зелени
До огородной зелени в конце зимы еще далеко, но организму сейчас очень нужны витамины. Выход — заняться выгонкой зелени. Чаще всего занимаются выгонкой лука на зелень. Полезную зелень можно получить от других культур: лука-шалота, сельдерея, корневой петрушки, столовой свеклы, спаржи и так далее.
Для выгонки нужно выбирать самые плотные, здоровые, непересохшие луковицы (корнеплоды). Поместите их в воду либо в любой грунт. Больше всего культура нуждается во время выгонки в свете, тепле и влажности. Если вы обеспечите ей необходимые условия, то уже 8 марта на вашем столе будет салат из свежей зелени.
Подготовка семян к посеву
В феврале уже нужно думать о будущем урожае, а его основа — это семена. Их нужно подготовить к посеву. Тогда всходы будут дружными, рассада вырастет здоровой и во время роста не пострадает от болезней и нападения вредителей.
В зависимости от культуры подготовка может быть разной. Одним семенам необходимо прогревание, другим — промораживание, третьи нуждаются в барботировании. Кроме того, семена должны пройти калибровку, проверку на всхожесть и обеззараживание.
Посев на рассаду семян перцев и баклажанов
У некоторых овощей от появления первых всходов до получения урожая проходит несколько месяцев. Так, первый плод баклажана вы сможете попробовать минимум через 120 дней после посадки, у перца вегетационный период длится чуть меньше. Эти растения почти всегда выращивают рассадным способом. В феврале начинают посев на рассаду семян баклажанов, а потом работают с перцем.
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