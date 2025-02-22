Россиянам рассказали, что нужно успеть сделать в саду в феврале

Если же в вашем регионе зима оказалось малоснежной, нужно попытаться сохранить хотя бы то небольшое количество снега, что есть. Для этого в зимнее время надо позаботиться о снегозадержании. Можно использовать ветки, оставшиеся от обрезки деревьев, а также длинные стебли подсолнечника и кукурузы, доски или даже не убранную с осени ботву огородных культур.