В Сочи прошли мощные снегопады, ожидаются заморозки и шторм

«После обеда на курорте прогнозируют снег, и ночью снова ожидаются заморозки, — отметил мэр Сочи Андрей Прошунин в с воем официальном Telegram-канале. — Поручил усилить уборку общественных пространств и мемориальных комплексов, где завтра запланированы мероприятия ко Дню защитника Отечества. Все службы и предприятия будут работать круглые сутки в усиленном режиме. Для обработки дорог на складах города сформирован запас в 13 тысяч тонн. Отчёты по проведённым работам всех структур потребовал готовить для контроля каждый час».