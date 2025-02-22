В Сочи прошли мощные снегопады, ожидаются заморозки и шторм

Глава курорта Андрей Прошунин провел оперштаб по ситуации с непогодой и поручил усилить работу по очистке города от снега и наледи.
«После обеда на курорте прогнозируют снег, и ночью снова ожидаются заморозки, — отметил мэр Сочи Андрей Прошунин в с воем официальном Telegram-канале. — Поручил усилить уборку общественных пространств и мемориальных комплексов, где завтра запланированы мероприятия ко Дню защитника Отечества. Все службы и предприятия будут работать круглые сутки в усиленном режиме. Для обработки дорог на складах города сформирован запас в 13 тысяч тонн. Отчёты по проведённым работам всех структур потребовал готовить для контроля каждый час».
Всего же за последние сутки дорожные службы использовали на улицах города около 940 тонн противогололедных материалов. В первую очередь работы шли на крупных мостовых переходах, эстакадах, подъемах. В Краснополянском округе снега не было, технику из горного кластера направили на другие участки Адлерского района — в Нижнешиловский сельский округ, на улицу Авиационную и в Чайсовхоз.
В центре техника очищает остановочные пункты и тротуары по гостевым маршрутам. Сохраняются три сложных участка — в районе развязки «Стадион», на Пролетарском подъеме и улице Виноградной, где образовалась наледь. Там применяют реагенты. В Лазаревском районе в Сергей-Поле коммунальщики бросили дополнительные силы. Правда работе специализированной техники в микрорайонах осложняет припаркованные на обочинах и во дворах плотные ряды автомобилей.
Сейчас в прибрежной части курорта плюсовая температура, без осадков, сообщили в администрации Сочи. К ночи синоптики прогнозируют похолодание до минусовых отметок, на дорогах возможна гололедица. В течение дня также ожидается усиление юго-восточного ветра. Местами его порывы могут достигать 18 метров в секунду. На море ожидается шторм 3−4 балла, решение о функционировании зимних пляжей пользователи будут принимать по фактической погоде. В горах выше 500 метров над уровнем моря сохраняется лавинная опасность.
Кстати.
Ночью и утром 23 февраля 2025 года на территории Сочи и «Сириус» ожидаются заморозки, температура воздуха понизится до −3…- 5 градусов мороза. Такая погода сохранится и в понедельник. Власти рекомендуют жителям и гостям города воздержаться от поездок на личных автомобилях, не оборудованных зимней резиной.