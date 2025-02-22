Движение судов через Босфор остановлено из-за снегопада

3 января движение судов через пролив Босфор временно приостанавливали для поисков пропавших в ноябре брата и сестры. 23 ноября 2024 года девушка по имени Айше упала в море в стамбульском районе Сарыер. Ее брат Велат прыгнул в воду, чтобы спасти ее. Оба быстро скрылись из виду из-за сильного ветра и волн.