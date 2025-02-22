Движение судов через Босфор остановлено из-за снегопада

«Сообщается, что сильный снегопад продолжится в ближайшие дни и усилится сегодня днем. Многие рейсы были отменены из-за ветра и снегопада, также движение судов в обоих направлениях по Босфору было приостановлено», — говорится в материале.
По сообщению телеканала TRT Haber, в 11 турецких провинциях в связи с ожидаемыми снегопадами утром 22 февраля были объявлены «желтый» и «оранжевый» уровни опасности.
3 января движение судов через пролив Босфор временно приостанавливали для поисков пропавших в ноябре брата и сестры. 23 ноября 2024 года девушка по имени Айше упала в море в стамбульском районе Сарыер. Ее брат Велат прыгнул в воду, чтобы спасти ее. Оба быстро скрылись из виду из-за сильного ветра и волн.
В декабре прошлого года в проливе Босфор перекрывали движение судов из-за неисправности танкера Cordelia Moon, который вышел из строя во время следования из порта Ялова в Россию.