В горах КЧР до 26 февраля сохраняется угроза схода лавин

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением объектов инфраструктуры, строений, линий связи и электропередачи, затруднением в работе транспорта, перекрытием автомобильных дорог и мостов. Спасатели рекомендуют в снегопад и непогоду не выходить в горы.