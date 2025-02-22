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В горах КЧР до 26 февраля сохраняется угроза схода лавин

Спасатели рекомендуют в снегопад и непогоду не выходить в горы.

Сейчас в Ричмонде: -2° 2 м/с 63% 770 мм рт. ст. -1°
Источник: МЧС РФ

ЧЕРКЕССК, 22 февраля. /ТАСС/. Сход лавин возможен в горах Карачаево-Черкесии в ближайшие дни, сообщило региональное управление МЧС.

«По данным ФГБУ “Северо-Кавказская ВС”, с 23 по 25 февраля в горах КЧР лавиноопасно», — говорится в сообщении.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением объектов инфраструктуры, строений, линий связи и электропередачи, затруднением в работе транспорта, перекрытием автомобильных дорог и мостов. Спасатели рекомендуют в снегопад и непогоду не выходить в горы.