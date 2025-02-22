В горах КЧР до 26 февраля сохраняется угроза схода лавин

ЧЕРКЕССК, 22 февраля. /ТАСС/. Сход лавин возможен в горах Карачаево-Черкесии в ближайшие дни, сообщило региональное управление МЧС.
«По данным ФГБУ “Северо-Кавказская ВС”, с 23 по 25 февраля в горах КЧР лавиноопасно», — говорится в сообщении.
Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением объектов инфраструктуры, строений, линий связи и электропередачи, затруднением в работе транспорта, перекрытием автомобильных дорог и мостов. Спасатели рекомендуют в снегопад и непогоду не выходить в горы.