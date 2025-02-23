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Вильфанд допустил возвращение крепких морозов в марте

В марте на европейской территории России возможны понижения температуры до −13 градусов. Об этом 23 февраля «РИА Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Источник: Freepik

По его словам, март остается зимним месяцем, поэтому снижение температуры до −10…-13 градусов в этот период — нормальное явление. Хотя январь был аномально теплым, морозы до минус −10 могут сохраняться до 20 марта.

Вильфанд также добавил, что снег в европейской части России сойдет раньше обычного.

Ранее, 18 февраля, метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что метеорологическая весна в Москве начнется на две-три недели раньше срока. Температура воздуха в марте будет на три-пять градусов выше нормы.