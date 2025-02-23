Вильфанд допустил возвращение крепких морозов в марте

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
По его словам, март остается зимним месяцем, поэтому снижение температуры до −10…-13 градусов в этот период — нормальное явление. Хотя январь был аномально теплым, морозы до минус −10 могут сохраняться до 20 марта.
Вильфанд также добавил, что снег в европейской части России сойдет раньше обычного.
Ранее, 18 февраля, метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что метеорологическая весна в Москве начнется на две-три недели раньше срока. Температура воздуха в марте будет на три-пять градусов выше нормы.