В Москве с 25 февраля начнется постепенное повышение температуры

В Карелии, на Кольском полуострове, в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях потеплеет раньше, чем в центре, 25 и 26 февраля температура в перечисленных регионах приблизится к нулевой отметке. «И дальше ситуация развивается таким образом, что температура на северо-западе будет все выше и выше. В Питере на следующей неделе температура будет выше, чем в Москве примерно на 4−5 градусов», — заключил Вильфанд.