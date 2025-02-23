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В Москве с 25 февраля начнется постепенное повышение температуры

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Постепенное повышение температуры в Москве начнется уже во вторник на следующей неделе, однако показатель будет ниже нормы на 2−3 градуса. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: Агентство «Москва»

«25 февраля в Москве начнется сначала небольшое, но все-таки постепенное повышение температуры. Во вторник и среду показатель будет в диапазоне минус 9−14 градусов ночью и минус 1−6 градусов днем. Такая температура примерно на 2−3 градуса ниже нормы», — сказал он.

Ожидается также слабый ветер, возможна облачность с частыми прояснениями, преимущественно без осадков. «Вполне такой зимний режим погоды», — добавил Вильфанд.

Метеоролог отметил, что поскольку гребень высокого давления перемещается с юго-запада на северо-восток страны, более теплый воздух будет идти на северо-запад европейской части России.

В Карелии, на Кольском полуострове, в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях потеплеет раньше, чем в центре, 25 и 26 февраля температура в перечисленных регионах приблизится к нулевой отметке. «И дальше ситуация развивается таким образом, что температура на северо-западе будет все выше и выше. В Питере на следующей неделе температура будет выше, чем в Москве примерно на 4−5 градусов», — заключил Вильфанд.