На Солнце 23 февраля произошла сильная вспышка

Вспышки класса М — средние среди крупных. На дневной стороне Земли они способны вызывать небольшие или умеренные радиопомехи, и некоторые из таких вспышек могут привести к солнечному радиационному шторму. Кроме того, они порой сопровождаются выбросами корональной массы звезды, из-за чего возникает геомагнитная буря, во время которой жители средних широт с высокой долей вероятности могут увидеть северное сияние.