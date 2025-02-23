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На Солнце 23 февраля произошла сильная вспышка

Сильная вспышка класса М (предпоследнего по мощности) произошла на солнце утром в воскресенье, 23 февраля. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

Сейчас в Ричмонде: -2° 3 м/с 74% 763 мм рт. ст.
Источник: Известия

«23 февраля в 05:13 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4001 (N25W82) зарегистрирована вспышка M4.9 продолжительностью 23 минуты», — рассказали в институте ТАСС.

Вспышки класса М — средние среди крупных. На дневной стороне Земли они способны вызывать небольшие или умеренные радиопомехи, и некоторые из таких вспышек могут привести к солнечному радиационному шторму. Кроме того, они порой сопровождаются выбросами корональной массы звезды, из-за чего возникает геомагнитная буря, во время которой жители средних широт с высокой долей вероятности могут увидеть северное сияние.

Ранее, 14 февраля, на солнце произошли две мощные вспышки класса М1.2. Они возникли в 13:06 мск и длились 31 минуту.