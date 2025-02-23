В Женский день польют дожди. Прогноз погоды в Москве и области до 8 марта

Кажется, в Москву уже приходит весна. Который день горожан радует яркое солнце, лёгкий морозец и сухие дороги. Чего жителям столицы ждать в ближайшие две недели, будут ли традиционные весенние осадки и, самое главное, какая погода ожидается на 8 марта, aif.ru рассказал руководитель прогностического центра Метео, Александр Шувалов.
По словам метеоролога, в ближайшую неделю в Москве и Подмосковье отличная погода сохранится — солнечно будет аж до конца недели, и при этом мороз постепенно будет сходить на нет.
«С морозными днями мы покончим в самый последний день февраля. 28 числа ночная температура будет варьироваться от 0 до −5°C, а днём поднимется до +3°C. В первые три дня марта будет теплая погода, но позже, примерно на 3−4 дня вернутся морозы. Не слишком большие, не −12—15°C, но столбик термометра ночью опустится до −8°C», — сообщил Шувалов.
Обычно, как говорит Шувалов, похолодания в средней полосе длятся не более 3−4 дней. Поэтому окончательно морозы уйдут из столицы уже
«К 8 марта придет новая волна тепла с осадками. Поэтому букеты и подарки мужчин я бы завернул в два слоя газеты от дождей. А температура как раз будет вполне комфортабельной. Днём ожидается около +3°С — это будет очередной весенний мотив, который очень нужен на 8 марта», — подытожил синоптик.
За те солнечные дни, что сейчас держатся в Москве, уйдет весь снежный покров. И, если не сменится циркуляция воздуха на северный, то весна в городе наступит аж на 10 дней раньше климатического календаря.