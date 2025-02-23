В Женский день польют дожди. Прогноз погоды в Москве и области до 8 марта

«С морозными днями мы покончим в самый последний день февраля. 28 числа ночная температура будет варьироваться от 0 до −5°C, а днём поднимется до +3°C. В первые три дня марта будет теплая погода, но позже, примерно на 3−4 дня вернутся морозы. Не слишком большие, не −12—15°C, но столбик термометра ночью опустится до −8°C», — сообщил Шувалов.