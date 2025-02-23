В Сочи и Сириусе 24 февраля ожидают заморозки до 5 градусов и сильный ветер

СОЧИ, 23 февраля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют заморозки до минус 5 градусов, гололедицу и сильный снег в городе Сочи и Федеральной территории Сириус в Краснодарском крае в понедельник. Это следует из сообщения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
«Заморозки до минус 3−5 градусов, гололедица, местами сильный снег с налипанием на провода и деревья в Сочи, федеральной территории Сириус 24 февраля», — говорится в сообщении.
В Сочи у побережья около 3 градусов тепла, ясно, на море фиксируется волнение в 3−4 балла, волны высотой до 1,8 м. Такая же ситуация, согласно данным РСЧС, сохранится и в понедельник.
По данным гидрометцентра Краснодарского края, в ближайшие двое суток в регионе температура воздуха ночью упадет до минус 13 градусов, в горах — до минус 25 градусов.