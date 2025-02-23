В Москве температура опустится до минус 15 градусов ночью

«Поскольку в первые три дня недели погоду в Москве будет определять антициклон, ночь будет лунная, ясная. Прогнозируются морозы, ближайшей ночью в самой столице ожидается минус 11−15 градусов, а по области — до 19 градусов мороза. Очень низкие температуры, и в ночь на вторник в Москве тоже минус 11−15 градусов, а по области — до минус 20», — сказал он.