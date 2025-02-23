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В Москве температура опустится до минус 15 градусов ночью

Низкие температуры будут наблюдаться и в утренние часы — около 9−12 градусов.

Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 80% 763 мм рт. ст.
Источник: РИА Новости

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Температура в Москве в ночь на понедельник опуститься до минус 11−15 градусов, по области — до минус 19, а в ночь на вторник — до минус 20. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Поскольку в первые три дня недели погоду в Москве будет определять антициклон, ночь будет лунная, ясная. Прогнозируются морозы, ближайшей ночью в самой столице ожидается минус 11−15 градусов, а по области — до 19 градусов мороза. Очень низкие температуры, и в ночь на вторник в Москве тоже минус 11−15 градусов, а по области — до минус 20», — сказал он.

По его словам, низкие температуры будут наблюдаться и в утренние часы — около минус 9−12 градусов. Повышение температуры до минус 1−3 градусов будет отмечаться во второй половине дня. «Такой большой суточный ход летом бывает, это для лета характерно, а тут зимой такой необычный процесс при антициклоне», — уточнил метеоролог.

Вильфанд отметил, связано это с тем, что воздух «совершенно чистый», поэтому солнечные лучи не рассеиваются, а достигают подстилающей поверхности, тепло передается в нижние слои атмосферы. «Ночью при малооблачной погоде происходит сильное выхолаживание. Этим и объясняется большой суточный ход, разница температур днем и ночью», — заключил он.