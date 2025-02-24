Эксперты рассказали о коррекции карт из-за магнитного полюса в России

Сейчас ученые наблюдают замедление движения полюсов, однако в 2025 году оно может ускориться, сказал Мухаметов. «Земля — это не машина, происходит это все несколько разнообразно, и это в том числе зависит от движений в жидком ядре планеты. Ну и негативные аспекты в том, что в местах, где магнитное поле Земли ослабляется, мы получаем поток заряженных частиц. Они двигаются с сумасшедшей скоростью и, скажем так, бомбардируют нашу планету. Ну, опять же, все мы знаем, что такое магнитные бури, как себя мы чувствуем во время них, особенно метеозависимые люди», — уточнил собеседник РБК.