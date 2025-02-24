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Вильфанд прогнозирует сильные осадки на юге европейской части РФ и на Урале

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Сильные осадки продолжатся в понедельник на юге европейской части России, но постепенно ситуация будет улучшаться. На Урале и в Поволжье прогнозируется сильный снег, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: Freepik

«На юге будет продолжаться непогода, это связано с фронтальными разделами, которые обуславливают сильные осадки. В понедельник в Сочи ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, в Краснодарском крае тоже еще пройдут осадки, но они постепенно будут прекращаться», — сказал он.

По словам Вильфанда, в Ростовской области в начале недели также пройдут сильные осадки, преимущественно в виде сильного снега, ветер усилится до 15 м/с, что обусловит метель.

Во вторник в Ямало-Ненецком автономном округе ожидаются мокрый снег и метель. На юге Приволжского федерального округа и на юге Урала, в Оренбургской и Челябинской областях прогнозируются сильный снег, ветер, метель, уточнил метеоролог.