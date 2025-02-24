Вильфанд прогнозирует сильные осадки на юге европейской части РФ и на Урале

«На юге будет продолжаться непогода, это связано с фронтальными разделами, которые обуславливают сильные осадки. В понедельник в Сочи ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, в Краснодарском крае тоже еще пройдут осадки, но они постепенно будут прекращаться», — сказал он.
По словам Вильфанда, в Ростовской области в начале недели также пройдут сильные осадки, преимущественно в виде сильного снега, ветер усилится до 15 м/с, что обусловит метель.
Во вторник в Ямало-Ненецком автономном округе ожидаются мокрый снег и метель. На юге Приволжского федерального округа и на юге Урала, в Оренбургской и Челябинской областях прогнозируются сильный снег, ветер, метель, уточнил метеоролог.