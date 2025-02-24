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Магнитная буря 24 февраля 2025 года: на Солнце произошла вспышка высшего балла

Неделя начнется относительно спокойно для метеозависимых людей.

Сейчас в Ричмонде: +1° 2 м/с 80% 760 мм рт. ст. +2°

Пока до конца неясно, как именно крупный выброс плазмы отразится на состоянии землян.

В понедельник, 24 февраля, К-индекс поднимется до 3 баллов, что не считается магнитной бурей. Пик солнечной активности ожидается в первой половине дня. В остальные часы показатель возмущений не превысит 1−2 баллов — такое состояние в космосе называют спокойной магнитосферой.

Согласно прогнозу специалистов лаборатории солнечной астрономии, в середине недели начнется череда крупных событий во внеземном пространстве. 27 февраля геоудары усилятся до состояния возбужденной магнитосферы (4 балла) и задержатся на таком уровне около 4 дней.

Индекс вспышечной активности поднялся до красного (практически максимального) уровня. За прошлые сутки астрофизики зарегистрировали 12 взрывов на Солнце: 4 из них присвоили балл M, еще одному — высший балл X2.0. В ночь с воскресенья на понедельник стало известно еще об одном выбросе плазмы C5.0.

Вспышка высшего балла произошла накануне вечером — максимум излучения зарегистрирован 23 февраля около 22:20 по московскому времени.

«Предварительный класс события — X2.0, — отметили ученые. — Последний раз более крупное событие наблюдалось 8 декабря 2024 года, то есть почти 2.5 месяца назад. Вспышка стала результатом быстрого роста активности Солнца, начавшегося менее суток назад и все еще продолжающегося».

Пока нет каких-либо признаков того, что сила геоударов со звезды достигла своего пика и пойдет на спад. Астрофизики не исключили новые крупные взрывы на Солнце. При этом выброс 23 февраля не должен задеть планету.

«По уточненной информации, местом вспышки является западный край Солнца с минимальными шансами воздействия на Землю, — добавили специалисты. — Прогноз геомагнитной обстановки в этой связи не изменяется и сохраняется в зеленой зоне. Риски прихода тяжелых частиц также минимальны».