Синоптик: прошедшая ночь в Москве стала самой морозной с начала 2025 года

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Самая низкая температура воздуха с начала года зафиксирована прошедшей ночью. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
«Прошедшей ночью, в условиях малооблачной и тихой, антициклональной погоды, воздушные массы в столичном регионе активно остывали, и к утру минимальная температура воздуха на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, опустилась до отметки минус 13,7 градуса — это самая низкая температура воздуха, зафиксированная в Москве с начала 2025 года», — написал он.
Леус отметил, что в Михайловском температура была самой низкой — минус 19,8 градуса.
Синоптик прогнозирует, что февраль 2025 года станет самым холодным месяцем этой зимы, а также войдет в топ-3 самых сухих февралей 21 века.