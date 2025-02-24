Синоптик: прошедшая ночь в Москве стала самой морозной с начала 2025 года

«Прошедшей ночью, в условиях малооблачной и тихой, антициклональной погоды, воздушные массы в столичном регионе активно остывали, и к утру минимальная температура воздуха на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, опустилась до отметки минус 13,7 градуса — это самая низкая температура воздуха, зафиксированная в Москве с начала 2025 года», — написал он.