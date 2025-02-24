Лучшие сорта томатов для теплицы: рейтинг топ-15 популярных экземпляров для богатого урожая

— Когда заходит речь о разнице между сортами и гибридами томатов, то можно с уверенностью утверждать, что она выражается лишь в денежном эквиваленте. Так, купив однажды сорт, в дальнейшем мы собираем семена с помидора и больше финансово не тратимся на его возобновление. С гибрида семена не собирают, так как родительские признаки при этом не повторяются, и приходится приобретать семена ежегодно. Кстати, они сохраняют всхожесть до восьми лет, поэтому советую приобретать сразу несколько пакетиков любимого гибрида, чтобы хватило на пару лет. Что касается вкуса или особенностей роста, нельзя сказать, что лучше — сорта или гибриды, все индивидуально и зависит от личных предпочтений и возможностей выращивания в теплице.