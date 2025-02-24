Чем подкормить рассаду: точные дозировки, обзор удобрений и оптимальные сроки внесения

Залог отличного урожая — это полноценное питание растений и соблюдение агротехники. При этом золотые правила посева, полива и выбора грунта известны почти каждому огороднику, а с удобрениями иногда возникает путаница. Разбираемся вместе с экспертами, чем и в какие сроки лучше всего подкормить рассаду.
Почему важно подкармливать рассаду
На этапе всходов растение использует полезные вещества, накопленные в семени. Но чем старше становится рассада, тем больше микро- и макроэлементов ей требуется для полноценного развития. У сеянцев, которые растут в небольших емкостях, неизбежен недостаток питания.
По словам экспертов, даже если вы обогатили землю для рассады биогумусом или другой питательной добавкой, растения все равно могут испытывать дефицит полезных веществ. Поэтому внимательно следите за внешним видом сеянцев. Они дадут сигнал, если появится нехватка определенных витаминов или минералов.
Если вы выращиваете рассаду в покупном грунте с избытком верхового торфа или песка, обязательно подкармливайте молодые растения комплексными удобрениями или народными средствами.
Как понять, что рассаде требуются удобрения
Здоровое растение легко узнать с первого взгляда: у него сочная зелень яркого цвета, упругие листья и крепкий стебель. Поэтому недостаток питания в рационе рассады всегда будет заметен по ее внешнему виду. Вот признаки, которые помогут вам понять, что сеянцам необходима подкормка:
- Нижние листья растения желтеют и сохнут. Начинается процесс с прожилок и постепенно охватывает всю листовую пластину. При этом молодая зелень, расположенная на макушке, растет бледной. Кроме того, рассада отстает в росте, выглядит вялой. Эти признаки говорят о дефиците азота. Аналогичным образом себя проявляет недостаток серы в рационе растения.
- Фиолетовая окраска стеблей и темно-зеленая, наливная листва указывают на недостаток фосфора. Кроме того, вас должен насторожить синеватый отлив молодых листьев. При тяжелой форме на пластинах появляются отдельные участки некроза темно-лилового или коричневого цвета. Однако помните, что фиолетовый цвет стебля может быть сортовой особенностью. Интенсивное фитоосвещение также делает лист более темно-зеленым или фиолетовым.
- Поникшие, как будто вялые листья с пожелтевшими краями сигнализируют о калийном голодании. Пластины кажутся подсушенными или обожженными. Кроме того, на них появляются крапины или дырочки с сухой окантовкой. Растение плохо развивается, листва приобретает неправильную форму, деформируется.
- Хлороз макушки, точки роста, молодых настоящих листьев или побелевшие участки листовых пластин вместе с прожилками могут быть признаком нехватки железа. Если прожилки на листьях остаются зелеными, а мякоть светлеет, то у сеянцев недостаток марганца.
- Если у рассады завяли верхушечные почки и начали активно развиваться боковые побеги, обратите внимание на подкормки с бором. Этот элемент отвечает за рост.
Чем можно подкормить рассаду в домашних условиях
У современного садовода нет проблем с выбором подкормки. Приверженцы природного земледелия могут использовать органические удобрения: низинный торф, настой коровьего или куриного помета либо менее пахучую вытяжку из биогумуса.
Те, кто предпочитает магазинные препараты, легко подберут для молодых растений комплексные или однокомпонентные минеральные удобрения, которые хорошо растворяются в воде.
Кроме того, для восполнения рациона сеянцев можно применять биостимуляторы. Эти средства изготовлены на основе микроорганизмов и перерабатывают органические вещества в минеральные — в форму, доступную для растений.
Минеральными удобрениями
Для полноценного развития рассаде необходимо всего несколько основных элементов, это фосфор, азот и калий. Все они содержатся в комплексных или однокомпонентных минеральных удобрениях. Остановимся на них более подробно.
Азотные
Азот помогает растению нарастить зеленую массу. Кроме того, он влияет на фотосинтез и обеспечивает рассаде правильный обмен веществ.
Если вы заметили на сеянцах признаки нехватки этого элемента, используйте следующие вещества: мочевину, аммиачную, кальциевую, магниевую или калиевую селитру. Перед применением любого из этих препаратов внимательно прочитайте инструкцию и не превышайте указанную дозировку.
Для молодых растений лучше приготовить жидкую подкормку. Разведите 2 г сухого вещества в 5 л чистой воды комнатной температуры и хорошо перемешайте. Концентрация в рекомендации невысокая, поэтому лучше предварительно не поливать рассаду, иначе действие подкормки будет неэффективным.
Фосфорные
Фосфор — еще один важный элемент для рассады, так как участвует в процессе ее роста и развития. Благодаря ему растения быстрее переходят от цветения к образованию плодов и обладают крепким иммунитетом.
Восполнить дефицит фосфора у рассады поможет монокалийфосфат. Для этого разведите средство в воде согласно инструкции или применяйте следующую схему: одну столовую ложку вещества залейте 150 мл кипятка и настаивайте 10 часов. После этого разведите настой в 10 л воды и хорошо перемешайте. Вливайте подкормку под корень.
Калийные
Без этого элемента невозможен процесс фотосинтеза и образование органических кислот в растениях. Также он повышает устойчивость рассады к засухе и низким температурам и снижает риск поражения различными патогенами.
При дефиците калия используйте сернокислый калий, калийную селитру, калимагнезию или монофосфат калия. Восполнить нехватку элемента несложно: возьмите 10 г сухого вещества, разведите в 10 л воды и аккуратно полейте растения под корень.
Органическими удобрениями
Перепревшая органика улучшает структуру почвы и содержит почти все необходимые вещества для питания рассады. Однако у таких удобрений есть один недостаток — невозможно узнать точное содержание в них элементов, а значит, и точно определить норму внесения. Тем не менее многие огородники используют для подкормки золу, биогумус или настой птичьего помета.
Коровяк
Эту подкормку можно использовать после высадки рассады в открытый грунт. Коровяк готовят из свежего коровьего навоза. В закрытом помещении настой будет неприятно пахнуть, так что лучше применять его на улице или в теплице. Удобрение подходит почти для всех овощей, кроме редиса, редьки, бобовых, всех корнеплодов и пекинской капусты.
Сначала сделайте концентрированный раствор: одну часть свежего коровьего навоза смешайте с пятью частями воды, перемешайте и плотно закройте крышкой. Удобрение настаивается 5—10 дней до момента, пока не начнет бродить и на поверхности не появятся пузырьки. Рассаду в открытом грунте поливают вторичным раствором — одну часть концентрированного коровяка разбавляют 10 частями воды. Подкармливать растения можно только после обильного полива.
Куриный помет
По своему составу это средство в несколько раз богаче коровьего навоза и более питательное, чем помет гусей или уток. Однако удобрять растения следует осторожно, чтобы не допустить передозировки. Как и коровяк, куриный помет используют для подкормки рассады в открытом грунте или в теплице.
Для приготовления маточного раствора разбавьте средство чистой водой в пропорции 1: 7 и настаивайте двое суток, периодически перемешивая. Когда подкормка будет готова, смешайте одну часть настоя с таким же количеством воды и полейте растения. Перед подкормкой обязательно обильно увлажните грядки.
Биогумус
Этот продукт жизнедеятельности дождевых червей лучше всего вносить в рассадный грунт до посева семян. Но если вы используете покупную почву, можно приготовить из биогумуса водный раствор. Один стакан сухого средства разведите в 10 л теплой воды и сутки настаивайте в тепле. После этого поливайте рассаду полученным настоем. Другой вариант — купить жидкий настой и развести его по инструкции.
Комплексными удобрениями
Садоводам-новичкам можно использовать многокомпонентные подкормки, которые легко найти в садовых магазинах. В их составе должны быть основные питательные вещества — азот, фосфор и калий, а также микроэлементы. Выбирайте удобрения в водорастворимой или жидкой форме, на которых есть отдельная пометка «для рассады», а затем действуйте согласно инструкции.
«Fertika Люкс»
Средство с оптимальным составом, богатое фосфором и калием. Азота в составе удобрения чуть меньше, поэтому после такой подкормки рассада не перерастет. Препарат достаточно экономичный — 20 г порошка хватает на 20 л воды.
«Акварин для рассады»
Препарат с большим содержанием фосфора будет сдерживать избыточный рост рассады, поэтому она получится крепкой, коренастой и не вытянется из-за недостатка освещения. У средства экономичный расход — 20 г на 10 л воды, и оно хорошо растворяется.
«Агрикола для рассады»
Удобрение встречается с разным составом. Для первой подкормки оптимальным будет препарат с одинаковым содержанием азота, фосфора и калия (16: 16: 16) и дополнительными микроэлементами. Сухое вещество растворяется в воде. Дозировка — 25 г на 10 л.
Стимуляторами роста и корнеобразования
Названия этих магазинных средств на слуху у многих огородников. Янтарная кислота, «Эпин», «Циркон» часто попадаются нам на прилавках. Однако стимуляторы роста нельзя путать с удобрениями. У этих полезных препаратов совсем другие, но не менее важные функции.
Янтарная кислота
Стимулятор роста помогает растению усваивать из почвы питательные вещества, повышает стойкость к неблагоприятным условиям и патогенам. Кроме того, янтарная кислота быстро восстанавливает поврежденную или ослабленную рассаду. Но нужно помнить, что применять это чудо-средство нужно в комплексе с удобрениями. На бедной почве оно не даст никакого эффекта.
«Эпин»
Средство снижает стресс у растений при пересадке, пикировке, засухе или переохлаждении. Раствор хорошо усваивается листовыми пластинами, поэтому лучше применять его как внекорневую подкормку. Перед этим изучите инструкцию и не превышайте указанную дозировку. После опрыскивания закройте молодые растения от прямых солнечных лучей на пару часов.
«Циркон»
По своим функциям этот регулятор роста очень похож на «Эпин». Разница лишь в том, что «Циркон» лучше применять под корень, а не по листу. Кроме того, средство чуть быстрее усваивается и начинает действовать уже через 18 часов после полива. Хороший эффект будет, если использовать препарат вместе с удобрениями.
Когда подкармливать рассаду
Количество подкормок рассады и сроки внесения удобрений зависят от культуры. В таблице ниже вы найдете сроки подкормки для каждого овоща.
|Культура
|Сроки и виды подкормки
|Томаты
|Первая — после появления третьего настоящего листа. Используют удобрения, богатые азотом.
Вторая — через две недели после пикировки. Применяют комплексное удобрение с добавлением стимулятора роста.
Третья — за 10 дней до высадки в грунт. Используют комплексное удобрение
|Огурцы
|Первая — после появления одного настоящего листа. Применяют минеральные или органические удобрения, богатые азотом.
Вторая — за 10 дней до высадки в грунт. Используют комплексное удобрение
|Сладкий перец
|Первая — на этапе появления пары настоящих листьев. Подкармливают комплексным или однокомпонентным удобрением с высоким содержанием азота.
Вторая — через 20 дней после первой. Используют тот же состав.
Третья — за 10 дней до высадки в открытый грунт. Применяют средство с повышенным содержанием фосфора и калия
|Баклажаны
|Первая — спустя 10 дней послу пересадки в емкость большего размера.Используют комплексное удобрение + стимулятор роста.
Вторая — за 10 дней до высадки в открытый грунт. Применяют подкормку калийно-фосфорными удобрениями
|Капуста
|Первая — через 10 дней после пикировки. Используют азотное или комплексное удобрение + стимулятор роста.
Вторая — через две недели после первой. Подкармливают тем же составом.
Третья — за 10 дней до высадки в открытый грунт. Применяют комплексные или калийно-фосфорные удобрения
|Декоративные культуры
|Первая — через неделю после пикировки. Используют комплексные удобрения + стимулятор роста. Можно повторять подкормки один раз в две недели, чередуя органические и минеральные удобрения
— В среднем при выращивании рассады подкормка требуется два раза: примерно через 10—14 дней после всходов (в стадии первых настоящих листьев) и за 7—10 дней до высадки в грунт.
Для первого внесения удобрений лучше всего использовать минеральные или органические средства с равным содержанием азота, фосфора и калия. Растение должно развиваться органично, хорошо наращивать зеленую массу и корневую систему. При выборе препарата обращайте внимание на формулу N-P-K, где N — это азот, P — фосфор, K — калий.
Для второй подкормки лучше всего использовать удобрения на органической основе с содержанием аминокислот. Еще можно добавлять к минеральным удобрениям антистрессовые препараты («Эпин», «Циркон», «НВ-101»). Добавка поможет рассаде легче перенести непредсказуемые погодные условия и быстрее адаптироваться на новом месте при пересадке на грядки.
Также можно использовать для подкормки и стимуляторы роста, приготовленные в домашних условиях. Рассада хорошо отзывается на подкормку янтарной кислотой — 1 г на 2 л воды или соком алоэ — одна чайная ложка на 1 л воды. Удобряем также два раза путем внесения либо под корень, либо опрыскиванием по листу, — объяснила Наталья Васютина, дачный практик, автор блога «Туся на грядках».
Как правильно подкармливать рассаду
При подкормке сеянцев нужно быть осторожнее. Нежные листья и корешки легко повредить, если превысить дозу препарата или не увлажнить землю перед внесением удобрения. Составили список рекомендаций о том, как проводить эту процедуру правильно.
1. Соблюдайте дозировку удобрений
Если вы используете магазинное средство — действуйте по инструкции и не превышайте рекомендуемую дозу препарата. Избыток полезных веществ так же вреден для растений, как и их недостаток.
2. Проводите подкормку только по влажной земле
Перед внесением любого удобрения рассаду нужно обильно полить и дать влаге как следует впитаться. К примеру, увлажните растения ближе к вечеру, а подкормку проведите утром.
3. Начинайте с малых доз
Чтобы не навредить рассаде, первые подкормки проводите растворами с низкой концентрацией — ¼ или ½ от рекомендованной дозы. Если сеянцы хорошо реагируют на удобрения, постепенно увеличивайте дозировку.
4. Соблюдайте технику
Вносить жидкое удобрение нужно строго под корень растений, не попадая на листья или стебель. Исключение — внекорневые подкормки стимуляторами роста. Также следите, чтобы температура воды, в которой вы разводите средство, была +20…+25 °C.
5. Наблюдайте за рассадой
Сеянцы по-разному реагируют на подкормки. Если вы заметили, что рассада растет слишком активно, а листья стали нетипичного темно-зеленого оттенка, перестаньте вносить удобрения. Эти признаки могут указывать на избыток азота.
6. Соблюдайте сроки внесения удобрений
Не подкармливайте рассаду сразу после всходов. Маленьким сеянцам на этом этапе вполне хватает питания из почвы, а лишние удобрения могут создать в грунте избыток минеральных солей.
Частые ошибки при подкормке рассады
Даже опытные огородники порой терпят фиаско, когда меняют схему удобрения рассады или используют новые средства. Чтобы ваши растения всегда росли крепкими и здоровыми, избегайте ошибок, которые мы перечислили ниже.
- Подкормка сразу после пикировки. В это время растение испытывает сильный стресс, и удобрения могут его усугубить. Дайте сеянцам как следует прижиться на новом месте и подкормите через 10 дней после процедуры.
- Неверный выбор удобрения. На каждом этапе роста и развития рассады ей требуются совершенно разные вещества. После образования первого настоящего листочка сеянцам нужен азот, чтобы нарастить зеленую массу. Избыток калия в это время может только навредить.
- Ошибки в агротехнике. Спустя час после внесения удобрения почву в рассадных емкостях нужно слегка прорыхлить, чтобы корням было легче усваивать полезные вещества. Помимо подкормок, не забывайте соблюдать температурный и световой режим, а также вовремя поливать растения.
- Бедный состав подкормки. Садоводы часто забывают, что, помимо основных питательных веществ, рассаде необходимы и микроэлементы. Бор, сера, железо, кальций и магний играют не менее важную роль, чем азот и фосфор. Поэтому на одном из этапов подкормки используйте комплексные препараты с богатым составом.
Советы эксперта
— В качестве удобрения для рассады рекомендую применять «народную подкормку». Это универсальное средство легко приготовить, и оно подходит для большинства культур, которые выращиваются рассадным способом. Вам потребуется 25 г сульфата магния, 100 г препарата «Акварин для томатов, перцев и баклажанов» и 100 г кальциевой селитры. Кроме этого, возьмите две бутылки объемом 1 л. В них будет храниться маточный раствор.
Наполните бутылки чистой водой и растворите в одной из них 100 г кальциевой селитры. Смесь получится прозрачной. Во второй емкости разведите 25 г сульфата магния и 100 г препарата «Акварин для томатов, перцев и баклажанов». Эта жидкость будет желто-зеленой. Бутылки храните в темном месте при комнатной температуре и берегите от детей.
Почему подкормку нужно разводить в разных бутылках? В составе магазинных однокомпонентных удобрений отсутствует кальций, а это один из главных элементов питания для растений. Кальций вступает в реакцию с серой и фосфором с выпадением нерастворимого осадка, поэтому у производителей нет возможности смешать все вещества в одной емкости. Учитывая это, мы разводим кальциевую селитру отдельно от других элементов. При приготовлении воды для полива кальций, серу и фосфор можно смешивать, так как концентрация элементов незначительная и химическая реакция между ними не происходит.
Использовать это удобрение можно при каждом поливе рассады или один раз в неделю: в 1 л воды разведите 5 мл каждого раствора. Этот метод обеспечит сеянцы питанием для активного роста, особенно в домашних условиях или в теплицах, — рассказал Владимир Луканин, специалист по выращиванию овощей, цветов и зелени в домашних условиях, популяризатор эффективного земледелия и органоминерального питания растений, автор телеграм-канала «Любопытный Агротехнолог».
Памятка для начинающего садовода и огородника: чем подкормить рассаду
Сеянцы, растущие на богатом, питательном грунте и в емкостях большого объема, можно вырастить без дополнительных подкормок. Но если у вашей рассады изменился цвет листьев и стеблей, растения остановились в росте либо начали деформироваться — пора вносить удобрения. Еще раз перечислим все основные моменты этой процедуры:
1. Рассада всегда сигнализирует о нехватке основных элементов. Желтеют нижние листья и идет отставание в росте — сеянцам не хватает азота. Фиолетовый оттенок стеблей в сочетании с темно-зеленой листвой — дефицит фосфора. Вялые, деформированные листья бледного цвета — недостаток калия.
2. Подкармливать рассаду можно однокомпонентными удобрениями, смешивая их в разных пропорциях, или органическими настоями из биогумуса или куриного помета. Новичкам лучше использовать комплексные добавки с богатым составом.
3. Стимуляторы роста и корнеобразования не работают на бедной почве без подкормок. Вносите их вместе с удобрениями строго по инструкции.
4. Начинайте подкормку овощных культур, когда у рассады появятся первые настоящие листья. Второй раз вносите удобрения через 10 дней после пикировки или перевалки растения в емкость большего размера. Третью подкормку сделайте за несколько недель до высадки в открытый грунт.
5. На каждом этапе делайте упор на разные элементы питания. Первая подкормка — это азот, вторая — фосфор и третья — калий. Кроме этого, рассаде нужны микроэлементы: бор, сера, железо, кальций, магний и др.
6. Проводите подкормку по всем правилам: следите, чтобы вода была комнатной температуры, предварительно увлажняйте грунт, рыхлите землю через час после внесения удобрений, лейте удобрения только под корень, не попадая на листья и стебель саженцев.
7. Не допускайте распространенных ошибок: всегда читайте инструкцию к препаратам и не превышайте указанные дозировки, не подкармливайте рассаду слишком рано и сразу после пикировки, удобряйте сеянцы малыми дозами и внимательно следите за состоянием растения.
Эксперты:
Наталья Васютина, дачный практик, автор блога «Туся на грядках»
Владимир Луканин, специалист по выращиванию овощей, цветов и зелени в домашних условиях, популяризатор эффективного земледелия и органоминерального питания растений, автор телеграм-канала «Любопытный Агротехнолог»