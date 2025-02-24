Чем подкормить рассаду: точные дозировки, обзор удобрений и оптимальные сроки внесения

Культура

Сроки и виды подкормки



Томаты Первая — после появления третьего настоящего листа. Используют удобрения, богатые азотом.

Вторая — через две недели после пикировки. Применяют комплексное удобрение с добавлением стимулятора роста.

Третья — за 10 дней до высадки в грунт. Используют комплексное удобрение



Огурцы Первая — после появления одного настоящего листа. Применяют минеральные или органические удобрения, богатые азотом.

Вторая — за 10 дней до высадки в грунт. Используют комплексное удобрение



Сладкий перец Первая — на этапе появления пары настоящих листьев. Подкармливают комплексным или однокомпонентным удобрением с высоким содержанием азота.

Вторая — через 20 дней после первой. Используют тот же состав.

Третья — за 10 дней до высадки в открытый грунт. Применяют средство с повышенным содержанием фосфора и калия



Баклажаны Первая — спустя 10 дней послу пересадки в емкость большего размера.Используют комплексное удобрение + стимулятор роста.

Вторая — за 10 дней до высадки в открытый грунт. Применяют подкормку калийно-фосфорными удобрениями



Капуста Первая — через 10 дней после пикировки. Используют азотное или комплексное удобрение + стимулятор роста.

Вторая — через две недели после первой. Подкармливают тем же составом.

Третья — за 10 дней до высадки в открытый грунт. Применяют комплексные или калийно-фосфорные удобрения

