На Кубани около курорта «Роза Хутор» сошла лавина

«На южном склоне хребта Аибга, за пределами оборудованных трасс курорта “Роза Хутор”, сошла снежная масса. Два человека находятся рядом с опасной зоной, самостоятельно вернуться на территорию курорта не могут. Туристы сообщили, что в их компании был третий катающийся, он перестал выходить на связь», — говорится в сообщении.