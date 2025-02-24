На Кубани около курорта «Роза Хутор» сошла лавина

«На южном склоне хребта Аибга, за пределами оборудованных трасс курорта “Роза Хутор”, сошла снежная масса. Два человека находятся рядом с опасной зоной, самостоятельно вернуться на территорию курорта не могут. Туристы сообщили, что в их компании был третий катающийся, он перестал выходить на связь», — говорится в сообщении.
На место ЧП выдвинулись сотрудники МЧС, штатные спасатели «Розы Хутор» и «Кубань-СПАС». Отмечается, что работы по поиску осложняют погодные условия — снегопад и плохая видимость.