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В Бенгальском заливе произошло землетрясение магнитудой 5,1

Оно ощущалось в Индии и Бангладеш.

Сейчас в Ричмонде: +7° 4 м/с 61% 756 мм рт. ст. +5°

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 февраля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в Бенгальском заливе. Согласно данным Национального сейсмологического центра Индии, оно произошло в 06:10 по местному времени (03:40 мск) на глубине 91 км.

По имеющейся информации местных властей, толчки ощущались в штате Одиша на востоке Индии.

Метеорологическое управление Бангладеш информировало, что толчки почувствовали и жители республики, особенно в прибрежных районах страны и в столице Дакке.

Информации о разрушениях или угрозе цунами не поступало.