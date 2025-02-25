В Бенгальском заливе произошло землетрясение магнитудой 5,1

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 февраля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в Бенгальском заливе. Согласно данным Национального сейсмологического центра Индии, оно произошло в 06:10 по местному времени (03:40 мск) на глубине 91 км.
По имеющейся информации местных властей, толчки ощущались в штате Одиша на востоке Индии.
Метеорологическое управление Бангладеш информировало, что толчки почувствовали и жители республики, особенно в прибрежных районах страны и в столице Дакке.
Информации о разрушениях или угрозе цунами не поступало.