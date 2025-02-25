На Солнце опять пятна и вспышки: прогноз магнитных бурь на 26 февраля 2025 года

Одно из пятен вызывает особое беспокойство у специалистов. Оно расположено так, что любой крупный выброс из этой области скажется на нашей планете. Пока прямой опасности для Земли нет, но в течение нескольких дней сохранятся потенциальные риски. Облегченно выдохнуть метеозависимые люди смогут лишь когда опасная область изменит свое расположение относительно Земли в связи с вращением Солнца.