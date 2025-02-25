Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

На Солнце опять пятна и вспышки: прогноз магнитных бурь на 26 февраля 2025 года

Астрофизики РАН обеспокоены повышенной активностью Солнца. Они говорят, что на поверхности звезды образовались пятна, которые, в перспективе, могут оказать влияние на Землю. Рассказываем, что происходит с Солнцем и ждать ли магнитных бурь 26 февраля 2025 года.

Сейчас в Ричмонде: +7° 4 м/с 61% 756 мм рт. ст. +5°
Источник: amic.ru

Для неспециалиста Солнце выглядит как обычно, но на самом деле на нем сейчас образуются пятна и происходят вспышки.

Астрофизики РАН обеспокоены повышенной активностью Солнца. Они говорят, что на поверхности звезды образовались пятна, которые, в перспективе, могут оказать влияние на Землю. Рассказываем, что происходит с Солнцем и ждать ли магнитных бурь 26 февраля 2025 года.

Солнечные вспышки: данные за февраль 2025 года

По наблюдениям астрофизиков, в феврале 2025 года Солнце проявляет повышенную активность. 23 февраля, в День защитника Отечества, это привело к вспышке наивысшего балла мощности. Следом за ней произошли еще семь — тоже сильные, но уступающие первой.

К счастью, локализация вспышек была такой, что оказать влияние на земные процессы они не могли. Но 24 февраля специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН рассказали о том, что солнечная активность продолжает нарастать. На светиле активно образуются пятна, причем 11 из них находятся на стороне, обращенной к Земле.

Одно из пятен вызывает особое беспокойство у специалистов. Оно расположено так, что любой крупный выброс из этой области скажется на нашей планете. Пока прямой опасности для Земли нет, но в течение нескольких дней сохранятся потенциальные риски. Облегченно выдохнуть метеозависимые люди смогут лишь когда опасная область изменит свое расположение относительно Земли в связи с вращением Солнца.

Прогноз магнитных бурь на 26 февраля 2025 года

Повышенная солнечная активность и большое количество пятен заставляют переживать, но прогноз магнитных бурь на 26 февраля пока выглядит обнадеживающе. Астрофизики предполагают, что Kp-индекс, с помощью которого оценивают уровень возмущенности магнитосферы, будет держаться на уровне от одного до трех баллов. При таких показателей обстановку считают спокойной.

По мнению ученых, в 82% случаев в среду, 26 февраля, не будет ни магнитных бурь, ни геомагнитных возмущений. В 15% случаев возможны всплески активности, а вот шансы на бурю оценивают в минимальные 3%.

Геомагнитная активность в феврале 2025 года

Значительная часть февраля 2025 года прошла в условиях возмущенной магнитосферы. Такое состояние фиксировали в течение одиннадцати дней в разных частях месяца. Дважды возникали магнитные бури.

Самым сложным для метеочувствительных людей оказался период с 9 по 17 февраля, за который не выдалось ни одного дня, когда магнитосфера была бы спокойной. Буквально каждый день фиксировали всплески активности, в одном из случаев возникла магнитная буря.

Для кого опасны магнитные бури

Ухудшение здоровья в период магнитных бурь чаще всего отмечают пенсионеры, подростки, люди с хроническими заболеваниями. В такие дни они отмечают усиление обычных симптомов (например, повышение артериального давления выше обычных значений), а также появление новых — головных болей, слабости и так далее. Такую реакцию на изменения в земной и космической погоде называют метеозависимостью или метеочувствительностью.

Что делать метеозависимым в период магнитных бурь

По мнению врачей, лучшая мера профилактики и лечения для метеозависимых — здоровый образ жизни. Когда люди начинают следить за своим здоровьем, регулярно проходят обследования и получают грамотное лечение, увеличивают физическую активность, правильно питаются, соблюдают режим дня, то реже сталкиваются с ухудшением самочувствия во время магнитных бурь, а также отмечают, что симптомы стали менее интенсивными.

Здоровый образ жизни поможет справиться с плохим самочувствием и когда магнитная буря в разгаре. В такие дни стоит исключить только активные занятия спортом — лучше подойдет неспешная разминка или прогулка на свежем воздухе.