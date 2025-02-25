На Солнце опять пятна и вспышки: прогноз магнитных бурь на 26 февраля 2025 года

Для неспециалиста Солнце выглядит как обычно, но на самом деле на нем сейчас образуются пятна и происходят вспышки.
Астрофизики РАН обеспокоены повышенной активностью Солнца. Они говорят, что на поверхности звезды образовались пятна, которые, в перспективе, могут оказать влияние на Землю. Рассказываем, что происходит с Солнцем и ждать ли магнитных бурь 26 февраля 2025 года.
Солнечные вспышки: данные за февраль 2025 года
По наблюдениям астрофизиков, в феврале 2025 года Солнце проявляет повышенную активность. 23 февраля, в День защитника Отечества, это привело к вспышке наивысшего балла мощности. Следом за ней произошли еще семь — тоже сильные, но уступающие первой.
К счастью, локализация вспышек была такой, что оказать влияние на земные процессы они не могли. Но 24 февраля специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН рассказали о том, что солнечная активность продолжает нарастать. На светиле активно образуются пятна, причем 11 из них находятся на стороне, обращенной к Земле.
Одно из пятен вызывает особое беспокойство у специалистов. Оно расположено так, что любой крупный выброс из этой области скажется на нашей планете. Пока прямой опасности для Земли нет, но в течение нескольких дней сохранятся потенциальные риски. Облегченно выдохнуть метеозависимые люди смогут лишь когда опасная область изменит свое расположение относительно Земли в связи с вращением Солнца.
Прогноз магнитных бурь на 26 февраля 2025 года
Повышенная солнечная активность и большое количество пятен заставляют переживать, но прогноз магнитных бурь на 26 февраля пока выглядит обнадеживающе. Астрофизики предполагают, что Kp-индекс, с помощью которого оценивают уровень возмущенности магнитосферы, будет держаться на уровне от одного до трех баллов. При таких показателей обстановку считают спокойной.
По мнению ученых, в 82% случаев в среду, 26 февраля, не будет ни магнитных бурь, ни геомагнитных возмущений. В 15% случаев возможны всплески активности, а вот шансы на бурю оценивают в минимальные 3%.
Геомагнитная активность в феврале 2025 года
Значительная часть февраля 2025 года прошла в условиях возмущенной магнитосферы. Такое состояние фиксировали в течение одиннадцати дней в разных частях месяца. Дважды возникали магнитные бури.
Самым сложным для метеочувствительных людей оказался период с 9 по 17 февраля, за который не выдалось ни одного дня, когда магнитосфера была бы спокойной. Буквально каждый день фиксировали всплески активности, в одном из случаев возникла магнитная буря.
Для кого опасны магнитные бури
Ухудшение здоровья в период магнитных бурь чаще всего отмечают пенсионеры, подростки, люди с хроническими заболеваниями. В такие дни они отмечают усиление обычных симптомов (например, повышение артериального давления выше обычных значений), а также появление новых — головных болей, слабости и так далее. Такую реакцию на изменения в земной и космической погоде называют метеозависимостью или метеочувствительностью.
Что делать метеозависимым в период магнитных бурь
По мнению врачей, лучшая мера профилактики и лечения для метеозависимых — здоровый образ жизни. Когда люди начинают следить за своим здоровьем, регулярно проходят обследования и получают грамотное лечение, увеличивают физическую активность, правильно питаются, соблюдают режим дня, то реже сталкиваются с ухудшением самочувствия во время магнитных бурь, а также отмечают, что симптомы стали менее интенсивными.
Здоровый образ жизни поможет справиться с плохим самочувствием и когда магнитная буря в разгаре. В такие дни стоит исключить только активные занятия спортом — лучше подойдет неспешная разминка или прогулка на свежем воздухе.