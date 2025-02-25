Такого не было 140 лет: синоптики предупреждают о холодном мае

Исследования, основанные на погодных наблюдениях за последние сто лет, указывают на то, что предстоящий месяц не так уж ужасен в сравнении с историческими рекордами. В частности, в 1885 году в Санкт-Петербурге температура в конце весны опустилась до рекордных минус пяти градусов, тогда как средняя норма для этого времени составляет около десяти градусов тепла.
Тем не менее, синоптики Гидрометцентра России прогнозируют холодные майские праздники для Северной столицы. Ожидается, что температура воздуха не превысит четырех градусов выше нуля, а ночные заморозки могут сопровождаться мокрым снегом.
Жителям Москвы и Московской области, а также другим регионам Европейской части страны повезло немного больше. Как сообщили эксперты Гидрометцентра, здесь не ожидается значительных температурных изменений, и в некоторых местах воздух может прогреться до 20 градусов тепла.
Однако холодный фронт также затронет обширные территории Сибири, где возможны ночные заморозки до минус десяти градусов по Цельсию.
Отмечается, что погода является результатом сложного взаимодействия множества факторов. Современные метеорологи могут предсказывать погодные условия лишь на ближайшие три недели, и даже в трехдневных прогнозах часто случаются ошибки. Несмотря на наличие современных технологий и оборудования для измерений в различных слоях атмосферы по всему миру, точность прогнозов остается предметом обсуждения.