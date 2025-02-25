Такого не было 140 лет: синоптики предупреждают о холодном мае

Исследования, основанные на погодных наблюдениях за последние сто лет, указывают на то, что предстоящий месяц не так уж ужасен в сравнении с историческими рекордами. В частности, в 1885 году в Санкт-Петербурге температура в конце весны опустилась до рекордных минус пяти градусов, тогда как средняя норма для этого времени составляет около десяти градусов тепла.