В Бурятии спрогнозировали сильные снегопады и ветер с порывами до 24 м/с

В управлении федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» отметили, что такая погода создает сложные условия для дорожного движения. Для обеспечения безопасности на федеральных трассах все подрядные организации переведены в режим повышенной готовности. «По всей сети рассредоточено 107 единиц техники, необходимые противогололедные материалы для работы заготовлены на базах хранения. 40 метеопостов регулярно отслеживают состояние дорожного покрытия, количество выпавших осадков», — сообщили в ведомстве.