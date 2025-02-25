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В Бурятии спрогнозировали сильные снегопады и ветер с порывами до 24 м/с

Такая погода создает сложные условия для дорожного движения.

Сейчас в Ричмонде: +7° 4 м/с 61% 756 мм рт. ст. +5°

УЛАН-УДЭ, 25 февраля. /ТАСС/. Спасатели предупредили жителей Бурятии и туристов о снегопадах, усилении ветра в ближайшие дни на территории региона. Ожидается похолодание, снег, метели, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

«27 февраля по республике сильный снегопад, усиление северо-западного ветра до 24 м/с, метели, снежные заносы, местами гололедица, перепады температуры с последующим похолоданием на 10 градусов и более. Будьте предельно осторожны, соблюдайте меры безопасности. Откажитесь от дальних поездок, выходов на горные маршруты и водоемы», — говорится в сообщении.

В управлении федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» отметили, что такая погода создает сложные условия для дорожного движения. Для обеспечения безопасности на федеральных трассах все подрядные организации переведены в режим повышенной готовности. «По всей сети рассредоточено 107 единиц техники, необходимые противогололедные материалы для работы заготовлены на базах хранения. 40 метеопостов регулярно отслеживают состояние дорожного покрытия, количество выпавших осадков», — сообщили в ведомстве.

Наиболее опасные участки на подведомственной сети «Южного Байкала»: перевал Мандрик в Прибайкальском районе, Омулевка и Барской в Тарбагатайском районе, Тещин язык и Дабан в Забайкальского края.