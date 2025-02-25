Народные приметы на 26 февраля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Так, 26 февраля следует хорошенько поработать. Трудолюбивый обязательно получит награду и счастье за свои старания, а ленивый человек будет наказан. К работе относится и генеральная уборка. Разобраться следует как в жилище, так и в самом себе. Говорят, самое важное в Мартинианов день — очистить голову от дурных мыслей, не думать ни о чем плохом.