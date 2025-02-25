Народные приметы на 26 февраля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

26 февраля отмечается Мартинианов день — день памяти святого Мартиниана, жившего в
Рассказываем, какие приметы есть на 26 февраля 2025 года, а также, что можно делать в этот день, а что — нельзя.
Приметы погоды 26 февраля
С 26 февраля связаны следующие погодные приметы:
- если ясная погода в полдень, то такая она сохранится до вечера;
- похолодание в этот день говорит о том, что весна будет ненастной и поздней;
- чем холоднее в этот день, тем суше и жарче будет летом;
- снег начинает таять — к ранней весне;
- солнечные лучи яркие и хорошо видны — к солнечным, но морозным дням;
- туман с утра предвещает затяжные весенние дожди.
Что можно делать 26 февраля
В народе сложились традиции, которые нужно обязательно соблюсти, чтобы не сидеть весь год без дела и не получить от всевышних сил суровое наказание.
Так, 26 февраля следует хорошенько поработать. Трудолюбивый обязательно получит награду и счастье за свои старания, а ленивый человек будет наказан. К работе относится и генеральная уборка. Разобраться следует как в жилище, так и в самом себе. Говорят, самое важное в Мартинианов день — очистить голову от дурных мыслей, не думать ни о чем плохом.
Людям с плохим зрением 26 февраля нужно выйти ночью на улицу и звать по именам звезды, чтобы они ярче светили. Считается, что такой обряд прибавляет глазам зоркости. Также у звездного неба просили счастье.
Что запрещено делать 26 февраля
В этот день запрещено ссориться и скандалить. Считается, что кто 26 февраля поругается, то никогда не помирится. Не стоит решать и вопросы, касающиеся финансов, так как денежная удача может дом покинуть.
Есть еще одна финансовая примета. Считается, что если на улице посчастливилось найти деньги, их нельзя подбирать, так как можно перенять на себя чужие проблемы. В народе верили, что монеты можно заговорить на неудачу и подкинуть врагам.
Ни в коем случае нельзя отказывать в помощи, так как иначе и самому можно оказаться в тяжелом положении. Поэтому 26 февраля было принято помогать бедным, нищим.
В Мартинианов день также не рекомендуется делать крупные покупки, потому что, по примете, деньги уйдут бесполезно и быстро, как в решето.